Harga tiket final Piala Dunia yang fantastis dan belum pernah terjadi sebelumnya

Harga tiket pertandingan final Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan pada Minggu mendatang di Stadion MetLife, pinggiran kota New York, telah mencapai angka yang fantastis dan belum pernah terjadi sebelumnya.

"Surat Kabar L'Équipe" melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) awalnya mengumumkan empat kategori harga tiket untuk penonton, di mana harga tiket kategori pertama mencapai 11 ribu dolar AS, kategori kedua 5.500 dolar AS, kategori ketiga 3.600 dolar AS, sedangkan harga tiket termurah mencapai 800 dolar AS.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, harga-harga tersebut mengalami lonjakan yang luar biasa, menurut laporan jaringan “ABC News” Amerika Serikat, di mana harga tiket naik hampir tiga kali lipat, dan harga tiket termahal mencapai 32.970 dolar AS.

Gianni Infantino, Presiden FIFA, membenarkan kebijakan penetapan harga ini dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki “salah satu pasar hiburan paling maju di dunia”.

Tidak berhenti sampai di situ, situs resmi penjualan kembali tiket yang diawasi oleh FIFA—yang memperoleh komisi sebesar 15% dari setiap transaksi—menampilkan beberapa tiket paling eksklusif dengan harga mencapai dua juta dolar, tanpa diketahui apakah tiket-tiket tersebut benar-benar telah terjual atau belum.

Menghadapi angka yang mengejutkan ini, Infantino bercanda dengan mengatakan, “Jika ada yang membeli tiket final Piala Dunia seharga dua juta dolar, saya akan secara pribadi menyuguhkan sosis dan minuman bersoda kepadanya, untuk memastikan dia menikmati waktunya dengan baik.”

Menurut situs “SeatPick” yang berspesialisasi dalam perbandingan harga tiket, yang menganalisis data harga tiket pertandingan Piala Dunia terakhir, tiket termurah yang saat ini tersedia untuk final turnamen tersebut berharga 4.451 euro, sedangkan harga tiket termahal mencapai 188.803 euro.