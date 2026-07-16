Harga kegilaan... Tiket final Piala Dunia mencapai 30 ribu euro

Mimpi untuk menyaksikan final Piala Dunia kini tidak lagi terjangkau bagi semua orang. Seiring lolosnya tim nasional Spanyol ke final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, kegembiraan para pendukung Spanyol terhenti oleh harga tiket yang mencapai rekor tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen tersebut.

Harga yang diumumkan di platform resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memicu gelombang ketidakpuasan yang luas, bahkan di dalam lingkaran Federasi Sepak Bola Spanyol sendiri, menurut laporan surat kabar Spanyol “AS”.

Menurut platform tersebut, harga tiket termurah yang tersedia saat ini mencapai sekitar 6.400 euro, sementara harga paket VIP mencapai 30.000 euro. Angka-angka ini jauh melampaui harga awal yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara, akibat meningkatnya permintaan serta sistem penjualan dan penjualan kembali yang dinamis.

Ketua Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, Rafael Lozano, mengkritik situasi ini dalam pernyataannya kepada stasiun radio "Cadena SER", dengan mengatakan: “Harga tiket termurah untuk pertandingan final sekitar 4.000 dolar, dan harga-harga ini fluktuatif layaknya harga tiket pesawat yang terus naik dan turun. Ini sungguh disayangkan dan tidak boleh dibiarkan; banyak suporter Spanyol dari kelas menengah dan bawah yang berusaha keras untuk hadir.”

Biaya tidak hanya sebatas harga tiket; penerbangan langsung dari Madrid ke New York melebihi 1.100 euro, sementara biaya penginapan selama dua malam di hotel dekat stadion tidak kurang dari 1.000 euro, ditambah biaya transportasi, makanan, dan asuransi.

Jika dihitung total biayanya, harga untuk menonton pertandingan final bisa mencapai lebih dari 8.000 euro per orang tanpa memperhitungkan fasilitas mewah apa pun, yang mengubah acara yang selama puluhan tahun menjadi perayaan rakyat menjadi suatu kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.

Menghadapi kenyataan ini, beberapa agen perjalanan mulai menawarkan paket terorganisir, di antaranya agen Viajarxmenos yang menawarkan paket seharga 8.900 euro per orang, yang mencakup tiket pesawat pulang-pergi, transportasi ke stadion, tiket resmi pertandingan, asuransi, dan bantuan selama menginap, harga yang mencerminkan tingginya inflasi yang melanda biaya untuk menghadiri pertandingan terpenting di dunia sepak bola.