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Europa League
team-logoHapoel Beer Sheva
Stadionul Rapid-Giulesti
team-logoOFI Crete
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Hapoel Beer Sheva vs OFI Kreta hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete
Hapoel Beer Sheva
OFI Crete
Europa League

Di Liga Europa, Hapoel Beer Sheva menghadapi OFI Kreta. Namun, siapa yang menayangkan laga ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
Stadionul Rapid-Giulesti

Pertandingan antara Hapoel Beer Sheva dan OFI Kreta dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada Hapoel Beer Sheva dan OFI Kreta?

Hapoel Beer Sheva menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan resmi terakhir. Laga teranyar berakhir dengan kekalahan 0-4 dari Royale Union Saint-Gilloise. Sebelumnya, mereka kalah 1-2 dari AZ Alkmaar dan bermain imbang 0-0 melawan Dinamo Zagreb. Secara keseluruhan, Beer Sheva mencetak lima gol dan kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

OFI Kreta mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Terakhir, klub itu menang 1-0 di markas Panetolikos dalam ajang Super League. Sebelumnya, mereka kalah 0-2 dari Bayer Leverkusen di Liga Europa serta 3-4 dari Kalamata. Dalam periode tersebut, OFI mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan gol.

HBS

HBS - Performa

SAB
M2-1
SAB
K5-2
DZG
S0-0
AZ
K2-1
GIL
K4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
OFI

OFI - Performa

KAL
K4-3
B04
K0-2
PAO
M2-1
AEL
K1-0
PAT
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete

Manajer

  • R. Kozuch

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Performa

HBS

HBS - Performa

SAB
M2-1
SAB
K5-2
DZG
S0-0
AZ
K2-1
GIL
K4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
OFI

OFI - Performa

KAL
K4-3
B04
K0-2
PAO
M2-1
AEL
K1-0
PAT
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Rekor pertemuan

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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