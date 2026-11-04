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Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 Stadionul Rapid-Giulesti

Pertandingan antara Hapoel Beer Sheva dan OFI Kreta dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada Hapoel Beer Sheva dan OFI Kreta?

Hapoel Beer Sheva menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan resmi terakhir. Laga teranyar berakhir dengan kekalahan 0-4 dari Royale Union Saint-Gilloise. Sebelumnya, mereka kalah 1-2 dari AZ Alkmaar dan bermain imbang 0-0 melawan Dinamo Zagreb. Secara keseluruhan, Beer Sheva mencetak lima gol dan kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

OFI Kreta mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Terakhir, klub itu menang 1-0 di markas Panetolikos dalam ajang Super League. Sebelumnya, mereka kalah 0-2 dari Bayer Leverkusen di Liga Europa serta 3-4 dari Kalamata. Dalam periode tersebut, OFI mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan gol.

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Susunan pemain

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Performa

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Rekor pertemuan

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Klasemen