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Liga Europa di televisi

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 Stadionul Rapid-Giulesti

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Hapoel Beer Sheva dan OFI Kreta?

Hapoel Beer Sheva menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 0-4 dari Royale Union Saint-Gilloise. Sebelumnya, tim ini kalah 1-2 dari AZ Alkmaar dan bermain imbang 0-0 melawan Dinamo Zagreb. Secara keseluruhan, Beer Sheva mencetak lima gol dan kebobolan 12 kali dalam lima pertandingan tersebut.

OFI Kreta mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Teranyar, klub ini menang 1-0 di kandang Panetolikos dalam laga Super League. Sebelumnya, mereka kalah 0-2 dari Bayer Leverkusen di Liga Europa serta 3-4 dari Kalamata. Dalam periode tersebut, OFI mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali.

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Susunan pemain

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Performa

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Rekor pertemuan

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Klasemen