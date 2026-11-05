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Europa League
team-logoHapoel Beer Sheva
Stadionul Rapid-Giulesti
team-logoOFI Crete
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Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming?

Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete
Hapoel Beer Sheva
OFI Crete
Europa League

Di Liga Europa, Hapoel Beer Sheva menghadapi OFI Kreta. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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Liga Europa di televisi

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
Stadionul Rapid-Giulesti

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Hapoel Beer Sheva dan OFI Kreta?

Hapoel Beer Sheva menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 0-4 dari Royale Union Saint-Gilloise. Sebelumnya, tim ini kalah 1-2 dari AZ Alkmaar dan bermain imbang 0-0 melawan Dinamo Zagreb. Secara keseluruhan, Beer Sheva mencetak lima gol dan kebobolan 12 kali dalam lima pertandingan tersebut.

OFI Kreta mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Teranyar, klub ini menang 1-0 di kandang Panetolikos dalam laga Super League. Sebelumnya, mereka kalah 0-2 dari Bayer Leverkusen di Liga Europa serta 3-4 dari Kalamata. Dalam periode tersebut, OFI mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali.

HBS

HBS - Performa

SAB
M2-1
SAB
K5-2
DZG
S0-0
AZ
K2-1
GIL
K4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
OFI

OFI - Performa

KAL
K4-3
B04
K0-2
PAO
M2-1
AEL
K1-0
PAT
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Susunan pemain

Susunan Pemain Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete

4-3-3
Hapoel Beer Sheva crest
Hapoel Beer Sheva
HBS
Formasi
OFI Crete crest
OFI Crete
OFI
3-4-3
O. MarcianoO. MarcianoI. NachmiasI. NachmiasG. MizrahiG. MizrahiD. DiopD. DiopM. BaltaxaM. BaltaxaN. YehoshuaN. YehoshuaF. AmankwahF. AmankwahZ. AhmedZ. AhmedA. UgarrizaA. UgarrizaY. MaledeY. MaledeM. Abu RumiM. Abu RumiK. LiloK. LiloD. NikolaouD. NikolaouA. PoungourasA. PoungourasK. KrizmanicK. KrizmanicL. DickmannL. DickmannA. BouchalakisA. BouchalakisT. AndroutsosT. AndroutsosN. AthanasiouN. AthanasiouT. NussT. NussT. FountasT. FountasK. KodroK. Kodro
OFI Crete crest
OFI Crete
OFI
4-3-3
Hapoel Beer Sheva

Susunan Pemain Utama

OFI Crete

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Kozuch
  • C. Kontis

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Performa

HBS

HBS - Performa

SAB
M2-1
SAB
K5-2
DZG
S0-0
AZ
K2-1
GIL
K4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
OFI

OFI - Performa

KAL
K4-3
B04
K0-2
PAO
M2-1
AEL
K1-0
PAT
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Rekor pertemuan

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
M
M
M
M
2
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
4400102+812
M
M
M
M
3
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
LevskiLevskiLES
421143+17
M
M
S
K
11
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421189-17
M
M
S
K
12
LyonLyonOL
421167-17
S
K
M
M
13
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
14
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
M
M
K
K
15
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
M
M
K
K
16
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
17
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
K
K
M
M
18
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
S
M
S
K
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
K
S
K
M
20
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
411265+14
K
K
S
M
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
22
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
23
SalzburgSalzburgSAL
411237-44
K
S
K
M
24
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
25
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
26
AC MilanAC MilanMIL
410347-33
K
K
M
K
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
K
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
M
K
K
K
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
K
K
S
K
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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