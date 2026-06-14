Hanya selangkah lagi yang memisahkan Hamdallah dari perjalanan kerja sama

Klub Al-Taawoun dari Arab Saudi telah menyelesaikan salah satu transfer terbesarnya selama bursa transfer saat ini, dengan mencapai kesepakatan final bersama penyerang asal Maroko, Abdelrazak Hamdallah.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Al-Taawoun telah menyepakati semua detail, sebagai persiapan agar ia dapat mengenakan seragam "Sukri Al-Qassim" mulai musim baru.

Menurut sumber yang sama, Hamdallah telah menandatangani kontrak resmi berdurasi satu musim, dan kesepakatan ini akan diumumkan dalam beberapa jam ke depan, setelah selesainya prosedur akhir dan pengumuman resmi kepada media.

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Ini merupakan pengalaman kelima bagi bintang Maroko tersebut di liga Saudi, setelah sebelumnya membela klub Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Shabab, serta Al-Hilal, untuk melanjutkan karier panjangnya di Liga Roshen Saudi.

Hamdallah dianggap sebagai salah satu penyerang terkemuka dalam sejarah Liga Saudi dalam beberapa tahun terakhir, karena ia meninggalkan jejak gol yang signifikan di semua klub yang pernah ia bela, berkat kemampuan mencetak golnya yang tinggi dan instingnya yang tajam di dalam kotak penalti.

Kehadirannya diharapkan menjadi tambahan yang kuat bagi lini serang Al-Taawoun di musim baru ini, seiring upaya klub untuk memperkuat skuadnya dengan pemain berpengalaman yang mampu membuat perbedaan dalam kompetisi domestik.