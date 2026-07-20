Hanya sekadar debu yang beterbangan... 120 menit yang menghancurkan impian Messi dan kejayaan mutlak

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, melangkah ke final Piala Dunia 2026 dengan membawa peluang yang tak ternilai harganya.

Messi tidak hanya bermain untuk merebut gelar Piala Dunia, tetapi juga berambisi untuk terus memecahkan rekor-rekor, setelah penampilan luar biasa di Piala Dunia 2026.

Pemain Argentina ini pun melangkah ke final Piala Dunia melawan Spanyol dengan ambisi menambah jumlah golnya, demi mengejar Kylian Mbappé dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, serta bersaing memperebutkan Sepatu Emas di edisi Piala Dunia kali ini.

Messi juga berambisi meraih gelar juara Piala Dunia, guna meningkatkan peluangnya dalam persaingan perebutan Ballon d’Or tahun 2026.

Selain itu, Leo juga berharap bisa menjadi kapten Argentina pertama yang membawa timnas negaranya meraih dua gelar Piala Dunia berturut-turut, serta menambahkan bintang keempat pada seragam La Albiceleste.

Namun, Messi kehilangan segalanya dalam 120 menit melawan tim Spanyol, yang mendominasi jalannya pertandingan, hingga gol Ferran Torres tercipta pada menit ke-106.

Messi gagal mencetak gol ke gawang tim Spanyol tersebut, sehingga jumlah golnya tetap di angka 8, dan menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, tertinggal dua gol dari pemuncak daftar, Mbappé.

Selain itu, Messi juga menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, dengan 21 gol, tertinggal satu gol dari Mbappé.

Mbappé berhasil merebut gelar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, setelah mencetak dua gol ke gawang Inggris dalam kekalahan 4-6, sehingga total gol pemain Prancis itu menjadi 22 gol.

Selain itu, peluang Messi dalam persaingan Ballon d’Or pun semakin menipis setelah kegagalan meraih gelar Piala Dunia, sementara peluang bintang Spanyol Lamine Yamal untuk meraih Ballon d’Or semakin meningkat, dengan persaingan yang diperkirakan datang dari pemain Prancis Ousmane Dembélé, yang memimpin Paris Saint-Germain mempertahankan gelar Liga Champions.