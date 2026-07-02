Hantu Maroko kembali muncul... Spanyol bertekad mematahkan kutukan 16 tahun saat menghadapi Austria

Tim nasional Spanyol berupaya mematahkan kutukan yang telah menghantui mereka selama 16 tahun, saat menghadapi Austria pada Kamis malam ini di Stadion Los Angeles, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol memuncaki klasemen grupnya dengan raihan 7 poin, berkat kemenangan atas Arab Saudi (4-0) dan Uruguay (1-0), serta hasil imbang tanpa gol melawan Uruguay.

Namun, ada kutukan yang menghantui timnas Spanyol sejak mereka menjuarai Piala Dunia 2010, yaitu mereka belum pernah meraih kemenangan maupun mencetak gol dalam pertandingan sistem gugur di Piala Dunia.

Pada Piala Dunia 2014, timnas Spanyol tersingkir dari fase grup, sedangkan pada 2018, skuad “La Roja” lolos dari fase grup, namun tersingkir setelah kalah dari Rusia di babak 16 besar melalui adu penalti.

Sedangkan di Piala Dunia 2022, timnas Spanyol lolos ke babak 16 besar, namun juga kalah melalui adu penalti melawan Maroko.

Timnas Spanyol bertekad untuk mematahkan kutukan ini, mengalahkan Austria guna lolos ke babak 16 besar, dan menanti pemenang antara Portugal dan Kroasia.



