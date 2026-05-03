Hans Kraay junior tidak ragu: 'Dia pasti akan ikut ke Piala Dunia'

Jika tergantung pada Hans Kraay junior, Guus Til akan ikut ke Piala Dunia, demikian katanya dalam acara Goedemorgen Eredivisie. Pemain PSV ini sedang menjalani musim yang gemilang dan desakan agar ia masuk dalam skuad Piala Dunia semakin kuat.

“Sangat masuk akal jika dia ikut ke Piala Dunia,” kata Tommie van der Leegte, yang menganggap sebagai keuntungan bahwa Til bisa bermain baik sebagai gelandang maupun penyerang. “Saya akan menganggapnya lebih dari sekadar masuk akal. Dia harus ikut ke Piala Dunia.”

Sjoerd Mossou sependapat dengan pernyataan Van der Leegte. “Anda juga tidak perlu khawatir dia akan bersikap acuh tak acuh jika tidak dimainkan. Tapi ya, Ronald Koeman memang tetap berpegang pada pemain andalannya.”

Hans Kraay junior mengambil sikap yang sangat jelas. “Tidak ada yang perlu ragu. Til pasti ikut ke Piala Dunia.” Pembawa acara itu kemudian menyebutkan bahwa Koeman sebelumnya telah mengindikasikan bahwa Til ada dalam daftar cadangannya.

Akibat cedera Xavi Simons, peluang Til untuk ikut ke turnamen final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko semakin besar. Menurut Kraay, opsi itu sudah ada di benak pelatih nasional, tapi peluangnya kini semakin besar.

Menurut Hedwiges Maduro, Til juga bukan pilihan yang diragukan berkat kebugarannya. “Jika kamu memanggilnya, kamu tahu bahwa kamu mendapatkan pemain yang sangat bugar dan Koeman juga memperhatikan hal itu. Dia akan bersaing dengan Teun Koopmeiners, tetapi Koopmeiners juga pernah mengalami cedera.”

Kemudian Kraay menyela Maduro. “Jika Koopmeiners sedikit lebih fit, maka Koeman juga akan membawanya.” Di posisi nomor sepuluh, Justin Kluivert untuk saat ini masih diragukan. Pemain asal Belanda itu kembali ke lapangan latihan untuk pertama kalinya minggu ini setelah menjalani operasi.