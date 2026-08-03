Barcelona menghadapi krisis nyata jelang dimulainya musim baru, setelah posisi penyerang murni menjadi sakit kepala bagi pelatih asal Jerman, Hansi Flick, di tengah belum tuntasnya transfer Julian Alvarez, di samping ketidakpastian yang menyelimuti masa depan Ferran Torres.

Menurut laporan yang dimuat surat kabar Spanyol "Marca", Barcelona masih mencari penyerang baru untuk menggantikan kepergian Robert Lewandowski, dan Julian Alvarez berada di puncak daftar kandidat, namun Atletico Madrid tampaknya tidak bersedia memuluskan kepergian penyerang asal Argentina tersebut.

Manajemen Barcelona bekerja pada lebih dari satu opsi, tetapi klub sejauh ini belum mampu menuntaskan transfer alternatif, yang mengancam posisi ujung tombak tetap tanpa penguatan yang jelas dengan semakin dekatnya kompetisi musim baru.

Krisis semakin rumit dengan ketidakjelasan posisi Ferran Torres, yang diminati oleh Paris Saint-Germain, di saat klub Prancis itu hingga kini belum mengajukan tawaran resmi, di tengah perkiraan kemungkinan datangnya tawaran dalam beberapa hari mendatang.

Kepergian Torres, jika terjadi, merupakan pukulan telak bagi Flick, terutama karena ia menjadi pengganti alami Lewandowski sepanjang musim lalu, dan tampil dalam 38 pertandingan di posisi penyerang murni.

Meski demikian, Flick memiliki sejumlah solusi di dalam tim, terutama Dani Olmo dan Lamine Yamal, di samping para pendatang baru Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, di mana seluruh pemain ini pernah bermain di posisi ujung tombak selama karier mereka.

Menonjol pula nama penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim, sebagai salah satu solusi yang mungkin dari sektor akademi, setelah ia memulai sebagai starter dalam dua laga uji coba Barcelona melawan Europa dan Birmingham, serta berhasil mencetak dua gol tim dalam pertandingan melawan Birmingham.

Namun mengandalkan Hamza atau salah satu solusi internal tampaknya belum cukup untuk mengatasi krisis secara menyeluruh, karena Barcelona membutuhkan penyerang yang mampu menanggung tekanan persaingan di level tertinggi, terutama dengan ambisi klub untuk bersaing di seluruh gelar.

Dengan demikian, Barcelona mendapati dirinya berada dalam pacuan dengan waktu untuk menuntaskan urusan penyerang baru, di tengah semakin dekatnya awal musim, sementara masa depan Julian Alvarez dan Ferran Torres tetap terbuka, yang menjadikan posisi ujung tombak sebagai salah satu tantangan terbesar yang mungkin dihadapi Flick di awal musim baru.

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