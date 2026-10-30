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Hakimi Ukir Sejarah di Paris: Cetak 3 Gol dan Sumbang 2 Assist di Malam Tak Terlupakan

Le Havre vs Paris Saint-Germain
Le Havre
Paris Saint-Germain
Ligue 1
A. Hakimi
Prancis
Maroko

Penampilan gemilang nan memukau dari Singa Atlas

Paris Saint-Germain meraih kemenangan besar atas tamunya, Le Havre, dengan skor 5-1 pada Jumat malam dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Prancis, setelah membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan telak berkat gemilangnya bintang Maroko mereka, Achraf Hakimi, yang berkontribusi dalam kelima gol timnya.

Le Havre mengejutkan tuan rumah dengan gol keunggulan pada menit ke-18, ketika Maya menyelesaikan serangan kolektif yang dimulai oleh Rayan Fofana melalui tendangan kaki kirinya yang bersarang di gawang kiper Safonov. Namun, balasan Paris Saint-Germain datang dengan cepat, setelah Goetz menyamakan kedudukan pada menit ke-26, memanfaatkan umpan silang Achraf Hakimi yang dengan cerdik disiapkan Hernandez di dalam kotak penalti.

Hanya dua menit berselang, Hakimi berhasil membawa tim Paris unggul, setelah menerima umpan dari Mayulu, melewati Touba lalu kiper Boudart, untuk menempatkan bola ke dalam gawang, dan tuan rumah menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1.

Memasuki babak kedua, Paris Saint-Germain melanjutkan tekanannya, dan Hakimi memperbesar keunggulan timnya dengan gol ketiga pada menit ke-55 melalui tendangan bebas memukau dari tepi kotak penalti, yang ia lepaskan dengan kaki kanannya ke dalam gawang, sebelum Mayulu menambah gol keempat dengan memanfaatkan kesalahan fatal kiper Boudart dalam menghalau bola.

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Hakimi menutup pesta gol dengan mencetak gol pribadinya yang ketiga pada menit ke-69, setelah memanfaatkan kesalahan baru dari sang kiper, untuk melengkapi hat-trick-nya pada malam yang luar biasa bagi bek Maroko tersebut, yang hadir dalam kelima gol timnya.

Dengan kemenangan ini, Paris Saint-Germain meraih kemenangan keenam beruntun, sehingga mempertahankan puncak klasemen Liga Prancis menjelang laga yang dinanti melawan Villarreal di Liga Champions Eropa, sementara penderitaan Le Havre berlanjut di dasar klasemen dengan masih belum meraih satu kemenangan pun, menjelang pertandingan berikutnya melawan Lorient.

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