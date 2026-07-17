Hakimi menyelamatkan timnya dan membuat Barcelona serta Real Madrid geram: Wasit final Piala Dunia memicu kontroversi!

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menunjuk wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, untuk memimpin pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina pada Minggu mendatang di Stadion MetLife, New York. Keputusan ini memicu kontroversi luas karena masa lalu sang wasit yang menimbulkan pertanyaan.

FIFA mengumumkan tim wasit yang akan memimpin pertandingan yang dinanti-nantikan tersebut; di mana Vincic akan dibantu oleh rekan senegaranya, Tomaž Klanknik, dan Andraz Kovačič, sementara posisi wasit keempat dan asisten wasit video (VAR) diberikan kepada Adham Al-Makhadma dan Muhammad Al-Klaf dari Yordania.

Vincic mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas penunjukan tersebut dengan mengatakan: “Awalnya kaget, lalu sangat gembira. Saya gemetar. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk memimpin final Piala Dunia. Ini adalah impian setiap wasit, jadi saya sangat bangga pada diri saya sendiri, tim saya, dan dapat mewakili negara saya di ajang olahraga terbesar di dunia.”

Namun, rekam jejak wasit Vinsic selama turnamen ini menimbulkan beberapa keraguan, di mana ia memimpin 3 pertandingan, mulai dari laga Brasil melawan Maroko yang menyaksikan tekel keras Hakimi terhadap pergelangan kaki Vinícius tanpa hukuman, dilanjutkan dengan pertandingan Yordania melawan Aljazair yang berjalan tenang, hingga laga Meksiko melawan Ekuador yang penuh gairah di mana ia mengeluarkan 7 kartu kuning dan merah yang kontroversial untuk Piero Hinkapi.

Keraguan terhadap penunjukan ini semakin meningkat mengingat penampilannya baru-baru ini di Liga Champions, di mana ia mendapat kritik tajam selama pertandingan perempat final antara Bayern Munich dan Real Madrid ketika ia memberikan kartu kuning kedua kepada Eduardo Camavinga sambil mengabaikan kartu kuning pertamanya yang diberikan hanya 8 menit sebelumnya, Barcelona juga merasa dirugikan olehnya dalam pertandingan fase grup melawan Inter Milan pada tahun 2022; akibat keputusan-keputusan kontroversial terkait sentuhan tangan.

Namun, hal yang paling mengkhawatirkan berkaitan dengan riwayat hukumnya, di mana ia ditangkap pada tahun 2020 selama penggerebekan polisi di Bosnia dan Herzegovina sebagai bagian dari operasi pemberantasan narkoba dan prostitusi, di mana 26 pria dan sembilan wanita muda ditahan, serta disita 4 tas berisi kokain, 10 pistol, 3 rompi anti-peluru, dan lebih dari sepuluh ribu euro.

Vincic membela diri dengan mengatakan: “Saya menerima undangan makan siang, dan ternyata itu adalah kesalahan terbesar yang pernah saya lakukan. Saya menyesalinya. Saya tiba di peternakan itu secara kebetulan; saya berada di Bosnia untuk menghadiri pertemuan bisnis. Ketika polisi tiba secara tiba-tiba, saya sedang duduk bersama rekan-rekan saya, tetapi saya tidak ada hubungannya dengan kelompok itu.”

Wasit asal Slovenia tersebut belum dikenai tuduhan apa pun setelah diperiksa sebagai saksi dan kemudian dibebaskan, sementara ia mendapat dukungan dari federasi olahraganya yang menganggap kejadian tersebut sebagai rangkaian peristiwa yang disayangkan. Namun, masa lalu yang kontroversial ini membayangi pertandingan terpenting dalam sejarah sepak bola, yang diperkirakan akan menjadi yang termahal dalam hal penjualan tiket, dengan harga beberapa di antaranya mencapai lebih dari dua juta dolar.