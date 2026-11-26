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Masalahnya mungkin bukan pada kemampuan Al Ittihad meyakinkan Anis Hadj Moussa untuk pindah ke Liga Roshn, melainkan pada upaya membujuk Feyenoord agar mau melepas salah satu senjata andalan lini serangnya di tengah musim.

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Klub Arab Saudi itu menginginkan seorang winger yang memiliki keterampilan, kecepatan, dan kemampuan untuk membuat perbedaan, sementara klub Belanda tersebut menilai bahwa melepas sang pemain pada Januari bisa merugikan mereka lebih besar daripada keuntungan finansial yang akan didapat.

Situasi saat ini menempatkan Al Ittihad dalam persamaan yang rumit. Ketertarikan terhadap pemain Aljazair itu bukan hal baru, dan negosiasi sebelumnya pada musim panas lalu sudah memperlihatkan kesiapan Al Ittihad untuk mengajukan tawaran besar yang mencapai sekitar 42,5 juta euro. Namun, kesepakatan itu tersendat karena jaminan finansial yang diajukan untuk merampungkannya dinilai tidak mencukupi.

Kini, menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin, hambatannya tampaknya tidak lagi sekadar soal finansial, tetapi juga berkaitan dengan waktu transfer dan keinginan Feyenoord untuk mempertahankan pemainnya.

Feyenoord Tak Ingin Menjual Hadj Moussa, Uang Bukan Segalanya

Sikap Feyenoord yang bersikeras mempertahankan Hadj Moussa hingga akhir musim mencerminkan kesadaran akan nilai teknisnya, terlebih sang pemain memberikan kontribusi nyata di sepertiga akhir lapangan berkat kemampuannya menggiring bola di ruang sempit dan melewati bek dalam duel satu lawan satu, ditambah perannya yang beragam, mulai dari menciptakan peluang hingga mencetak gol.

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Oleh karena itu, datangnya tawaran finansial yang besar tidak serta-merta mengubah sikap klub Belanda tersebut. Kehilangan pemain dengan kualitas seperti ini di tengah musim bisa memaksa tim mencari pengganti secara cepat, dan mungkin mereka tidak akan menemukan pemain yang mampu memberikan pengaruh yang sama, meski memiliki anggaran yang diperlukan untuk merekrutnya.

Selain itu, faktor waktu memberi Feyenoord kartu tekan tambahan, sebab tidak ada kebutuhan teknis mendesak yang mendorong mereka menjual sang pemain pada Januari. Mereka bisa menunda keputusan apa pun soal masa depannya hingga musim panas, ketika tersedia ruang yang lebih luas untuk menata ulang tim dan mengganti kepergian pemain yang mungkin terjadi.

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Keinginan Pemain, Kunci dalam Transfer Ini

Namun, sikap keras Feyenoord bukan berarti pintu benar-benar tertutup. Ada faktor lain yang bisa mengubah keadaan, yakni sikap Hadj Moussa sendiri. Pemain berusia 24 tahun itu mungkin melihat tawaran Al Ittihad sebagai kesempatan untuk menjalani pengalaman baru di Liga Roshn dan bergabung dengan proyek yang memiliki ambisi besar, baik di level domestik maupun kontinental.

Jika winger asal Aljazair itu menunjukkan keinginan yang jelas untuk pergi, Feyenoord bisa berada dalam posisi yang lebih sulit, terutama apabila keinginan sang pemain dibarengi tawaran finansial baru dengan jaminan yang lebih kuat dibandingkan jaminan yang menggagalkan upaya pada musim panas lalu.

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Meski demikian, keinginan pemain saja tidak menjamin transfer akan terwujud, selama klub Belanda tersebut tetap berpegang pada sikapnya, baik dari sisi kontrak maupun teknis.

Mengapa Al Ittihad Begitu Menginginkan Hadj Moussa?

Ketertarikan terhadap pemain Aljazair itu tampak masuk akal dari sisi teknis. Ia bukan sekadar winger cepat, melainkan memiliki karakteristik yang dibutuhkan setiap tim yang mencari solusi serangan yang beragam, terutama dalam laga melawan pertahanan yang rapat. Kemampuannya menguasai bola, menggiring, dan menciptakan keunggulan jumlah pemain memberi pelatih pilihan yang berbeda dari winger yang lebih mengandalkan kecepatan di ruang terbuka.

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Selain itu, Hadj Moussa masih berada di usia yang memungkinkannya terus berkembang, sehingga merekrutnya menjadi investasi jangka panjang, bukan sekadar transfer untuk memperkuat tim dalam waktu singkat. Namun, Al Ittihad juga dituntut menimbang biaya transfer ini dibandingkan pilihan lain yang tersedia, agar kegigihan mengejar satu nama tertentu tidak berubah menjadi beban bagi rencana mereka di bursa transfer.

Dari Prancis ke Aljazair: Perjalanan Membentuk Bakat

Hadj Moussa memulai kariernya di Prancis dan menapaki jenjang tim junior di Torcy, Montfermeil, dan Lens, sebelum pindah ke Belgia pada 2022 bersama Olympic Charleroi, lalu menjalani pengalaman bersama Patro Eisden pada musim panas 2023.

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Pada Februari 2024, ia pindah ke Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem dengan status pinjaman dan berhasil menarik perhatian Feyenoord, yang mengumumkan perekrutannya pada April tahun yang sama. Ia dijadwalkan memulai kiprahnya bersama tim pada musim 2024-2025 dengan kontrak hingga musim panas 2030.

Di level internasional, ia memilih membela timnas Aljazair meski lahir di Prancis. Ia sebelumnya bermain untuk tim kelompok umur, sebelum melakoni debut bersama tim senior pada Maret 2024 saat menghadapi Bolivia.

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Dengan demikian, transfer Hadj Moussa tampaknya bukan sekadar perlombaan finansial antara Al Ittihad dan Feyenoord, melainkan ujian bagi kemampuan klub Arab Saudi itu dalam memadukan daya tarik finansial dan bujukan dari sisi olahraga, di hadapan klub yang tidak melihat alasan untuk melepas bintangnya di tengah musim.

Di antara keinginan Al Ittihad, sikap keras Feyenoord, dan kemungkinan sikap sang pemain, Januari mendatang akan menjadi titik penentu untuk mengetahui apakah winger asal Aljazair itu akan membuka babak baru dalam kariernya melalui Liga Roshn, atau Al Ittihad harus menunda impian merekrutnya hingga musim panas.