Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, memuji rekan setimnya yang berkebangsaan Inggris, Elliot Anderson, setelah penampilan gemilangnya dalam laga melawan Leipzig, Rabu kemarin di Liga Champions Eropa, seraya menegaskan bahwa gelandang tersebut menunjukkan awal yang luar biasa bersama tim Inggris yang baru ia bela musim panas lalu.

Haaland mengatakan dalam pernyataannya kepada saluran "TNT Sports" tentang Anderson usai pertandingan: "Dia luar biasa, ini awal yang hebat untuk perjalanan kariernya bersama Manchester City. Terus terang, itulah yang kau harapkan darinya, langsung datang dan tampil istimewa, tetapi ini bukan hal yang mudah, kau butuh waktu untuk beradaptasi dengan segala sesuatu. Dia sungguh mengesankan, dan semua penghormatan untuknya."

Penyerang Norwegia itu, yang mencetak gol kemenangan atas Leipzig, menambahkan: "Yang terpenting bagi saya adalah membantu tim meraih kemenangan, dan saya berhasil melakukannya hari ini, tetapi saya rasa kami perlu memberikan usaha yang lebih."

Haaland melanjutkan, sebagaimana dikutip situs resmi UEFA: "Ketika kami unggul satu gol tanpa balas, kami harus menekan lebih keras untuk mencoba mencetak gol kedua, bahkan mungkin ketiga, dan inilah yang harus kami lakukan sebagai sebuah klub. Kami harus bekerja untuk memperbaiki aspek ini."

Manchester City sebelumnya meraih kemenangan dramatis atas Leipzig dengan skor 3-2, dalam laga pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa, di mana tim Inggris itu unggul melalui gol bunuh diri yang dicetak Castello Lukeba ke gawangnya sendiri pada menit ke-37, sebelum Ridle Baku menyamakan kedudukan untuk tuan rumah di awal babak kedua.

Enzo Fernandez kembali membawa Manchester City unggul pada menit ke-58, tetapi Antonio Nusa menyamakan kedudukan untuk Leipzig tiga menit kemudian, sebelum Haaland tampil dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-78, memanfaatkan umpan dari Elliot Anderson.

Manchester City menambah koleksi poinnya menjadi 9 dari 4 pertandingan, naik ke peringkat ketujuh pada klasemen fase liga Liga Champions Eropa, dan memperbesar peluangnya untuk lolos langsung ke babak 16 besar, di mana delapan tim teratas lolos langsung ke babak berikutnya.