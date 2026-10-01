Erling Haaland, bintang Manchester City, mengajukan gugatan hukum terhadap maskapai penerbangan "Norwegian", terkait penggunaan citra dan ciri khasnya dalam kampanye pemasaran mereka selama Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Aftenposten" menyebutkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pelanggaran undang-undang pemasaran, di mana salah satu unggahan maskapai Norwegian menampilkan pesawat dengan gaya rambut Haaland, sebelum unggahan tersebut kemudian dihapus.

Kedua belah pihak dijadwalkan menggelar pertemuan digital untuk perencanaan di Pengadilan Tingkat Pertama Oslo pada 9 Oktober mendatang.

Pengacara Haaland, Thomas Hagen, mengatakan dalam pesan melalui surel kepada surat kabar Verdens Gang, "Kami menegaskan bahwa, atas nama perusahaan York Promotions Limited dan Haaland, kami telah mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan Norwegian Air Shuttle."

Pengacara Haaland menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan apa yang dianggapnya sebagai penggunaan ilegal oleh "Norwegian" atas ciri khas Haaland dalam memasarkan tiket penerbangan selama Piala Dunia sepak bola.

Surat kabar itu, di antara hal-hal lainnya, merujuk pada sebuah unggahan di mana "Norwegian" menampilkan gambar pesawat dengan gaya rambut Haaland sebelumnya, yakni saat ia tampil dengan rambut pirang yang diikat berbentuk ekor kuda. Unggahan tersebut kemudian dihapus.

Pada saat yang sama, Eivind Hammer Myhre, petugas media pengganti di maskapai Norwegian, menegaskan kepada surat kabar Verdens Gang bahwa perusahaan telah menerima gugatan hukum tersebut.

Myhre mengatakan, "Memang benar kami telah menerima gugatan hukum, tetapi kami tidak memahami alasannya. Seperti kebanyakan warga Norwegia, kami ikut mendukung tim nasional musim panas ini melalui sejumlah kecil unggahan spontan yang didasarkan pada tren yang sedang populer di media sosial."

Ia melanjutkan, "Sangat disayangkan bahwa sorakan dukungan justru dibalas dengan gugatan hukum, tetapi kami berharap dapat terjalin dialog yang masuk akal agar di masa mendatang kami juga diizinkan untuk terus mendukung para pahlawan olahraga bersama kami."



