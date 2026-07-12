Haaland setelah tersingkir oleh Inggris: Saya berharap tim ini bisa menjuarai Piala Dunia

Bintang Norwegia, Erling Haaland, menegaskan bahwa perjalanan luar biasa yang diraih timnas negaranya di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara telah berhasil menempatkan Norwegia “di peta sepak bola dunia”, meski timnya harus tersingkir secara menyakitkan pada Sabtu di babak perempat final oleh timnas Inggris dengan skor 2-1 setelah perpanjangan waktu, dalam pertandingan seru yang digelar di Stadion Miami.

Dalam pernyataan yang ia sampaikan di zona campuran setelah pertandingan, Haaland—yang menghadapi pengawalan ketat dari barisan pertahanan Inggris sehingga jumlah golnya terhenti di angka 7 gol sepanjang turnamen—mengatakan, “Kami kalah dalam pertandingan melawan Inggris, tetapi kami jelas-jelas telah menampilkan permainan yang kuat dan membanggakan.”

Penyerang Manchester City itu menambahkan: “Dengan beberapa keputusan wasit yang berbeda, hasilnya bisa saja sangat berbeda, tetapi pada level kompetisi setinggi ini, detail-detail kecil dan haluslah yang menjadi pembeda krusial antara kemenangan dan kekalahan.”

Haaland melanjutkan pembicaraannya dengan nada kebanggaan yang jelas: “Penampilan yang bagus itu penting, dan kemenangan bersejarah atas Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar adalah hal luar biasa lainnya, tetapi saya sungguh-sungguh percaya bahwa cara kami menempatkan Norwegia di peta sepak bola dunia mungkin adalah hal yang paling memengaruhi saya dan membuat saya merasa bangga,” merujuk pada pencapaian bersejarah berupa lolosnya tim nasional Norwegia ke babak perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sepak bola mereka.

Bintang Norwegia berusia 26 tahun itu melanjutkan dengan pandangan optimis ke masa depan: “Sekarang saya sangat berharap kami bisa membangun sesuatu yang nyata dan berkelanjutan untuk Kejuaraan Eropa mendatang dan Piala Dunia berikutnya, karena generasi kami saat ini luar biasa dan memiliki potensi yang sangat besar.”

Setelah perjalanan bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Haaland menekankan bahwa pencapaian tersebut memiliki dampak yang mendalam, sambil berkata: “Saya sangat yakin bahwa perjalanan ini telah mengubah Norwegia secara keseluruhan dan juga mengubah saya secara pribadi. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan dalam segala hal.”

Ketika ditanya tim mana yang akan ia dukung di sisa babak turnamen ini setelah negaranya tersingkir, Haaland menjawab sambil tersenyum dengan kejujuran yang mencolok: “Tentu saja saya sangat ingin Inggris meraih kesuksesan dan melaju jauh di turnamen ini. Saya rasa saya sudah memiliki jersey timnas Inggris sebelum memiliki jersey timnas Norwegia saat masih kecil,” ujarnya, merujuk pada ikatan emosionalnya dengan sepak bola Inggris.