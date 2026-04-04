Haaland mengkritik dirinya sendiri setelah mencetak hat-trick melawan Liverpool: "Saya sangat tidak konsisten"

Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, memuji kemenangan timnya dengan skor 4-0 atas Liverpool, hari Sabtu ini, di perempat final Piala FA.

Haaland mengatakan dalam wawancara dengan "TN Sports": "Mencetak hat-trick? Luar biasa. Di babak pertama kami sedikit kesulitan, tapi kami terus menekan setelah menit ke-30. Ini luar biasa, kami akan kembali ke Wembley dan itu penting. Periode antara menit ke-30 dan menit ke-60 adalah salah satu penampilan terbaik kami musim ini."

Dia menambahkan: "Sudah lama sejak saya melakukannya (mencetak hat-trick) bersama City, jadi saatnya melakukannya lagi! Ini hal yang istimewa, jadi saya sangat senang."

Mengenai musimnya, Haaland berkomentar: "Musim ini sangat naik-turun, dan itu tidak cukup baik. Saat ini kami menghadapi minggu yang panjang karena kami tidak berada di Liga Champions, dan itu tidak cukup baik, tapi kami harus menghadapi Chelsea dalam pertandingan lain."

Dia melanjutkan: "Saya akan meminta Antoine Semenyo untuk terus mengirim umpan-umpan silang itu. Dia pemain baru dan butuh waktu untuk beradaptasi, tapi umpan silangnya luar biasa, dan umpan silang Nico O'Reilly juga menakjubkan."

Mengenai kemenangan di Piala FA, bintang Norwegia itu mengatakan: "Saya pernah bermain di final Piala FA dan sekarang kami akan ke Wembley. Klub ini harus memenangkan gelar di level tertinggi."



