Haaland mengejutkan para penggemar dengan hadiah yang tidak biasa setelah Piala Dunia

Sosok luar biasa yang tak henti-hentinya mencuri perhatian, baik di dalam maupun di luar lapangan hijau. Bahkan setelah perjalanan tim nasional Norwegia di Piala Dunia berakhir, Erling Haaland kembali berhasil menjadi sorotan, namun kali ini karena sebuah momen lucu dan unik yang dengan cepat menjadi perbincangan di kalangan penggemar dan media sosial.

Penyerang Manchester City ini menghadirkan salah satu momen yang paling banyak dibagikan setelah rombongan tim nasional Norwegia kembali ke ibu kota Oslo, saat ia turun dari pesawat sambil membawa botol yang didesain menyerupai seekor rakun, sebuah pemandangan yang memicu rasa penasaran para penggemar dan lensa para fotografer.

Haaland mengunggah foto dirinya bersama rakun tersebut melalui akun media sosialnya, dan mengomentari foto itu dengan menulis: “Dia mengikuti saya sampai ke rumah,” disertai emoji tertawa, sehingga foto tersebut menyebar dengan sangat cepat dan menuai banyak reaksi dari para pengikutnya.

Menurut laporan surat kabarSpanyol “Marca”, Haaland membeli patung unik tersebut dari toko “Wild Bill’s Western” di kota Dallas, Amerika Serikat, yang kini bangga karena pernah dikunjungi oleh bintang asal Norwegia itu.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa patung tersebut, yang menggambarkan seekor rakun yang memegang botol wiski, bernilai 750 dolar AS, dan stoknya pun habis terjual setelah foto-foto Haaland tersebar luas, di tengah antusiasme besar yang dipicu oleh foto tersebut.

Di ranah olahraga, Haaland mengakhiri penampilan perdananya di Piala Dunia dengan mencetak tujuh gol, serta membawa timnas Norwegia melaju ke babak perempat final, sebelum akhirnya tersingkir dari turnamen setelah kalah dari timnas Inggris dalam babak perpanjangan waktu.

Mencapai perempat final merupakan pencapaian terbaik dalam sejarah tim nasional Norwegia di putaran final Piala Dunia, dan bukan hanya rakun yang menarik perhatian selama kembalinya Haaland, karena ia juga terlihat membawa salah satu tas mewah yang terkenal ia miliki.

“Marca” melaporkan bahwa bintang Norwegia tersebut, yang dikenal menyukai tas “Hermès Birkin”, kali ini memilih untuk tampil dengan tas dari merek Dolce & Gabbana, melengkapi penampilannya yang menarik perhatian dan memicu reaksi luas.