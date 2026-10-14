Bintang Norwegia, Erling Haaland, mencetak dua gol saat Manchester City kalah dari tamunya, Paris Saint-Germain, sang juara bertahan, dengan skor (2-4) pada Rabu malam ini, dalam laga pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa, sekaligus melanjutkan rentetan rekor di kompetisi antarklub Eropa tersebut.

Jaringan statistik "Squawka" menyebutkan bahwa Haaland hanya membutuhkan 60 pertandingan untuk mencapai 60 gol di Liga Champions Eropa, sehingga ia memecahkan rekor legenda Argentina, Lionel Messi, yang membutuhkan 80 pertandingan untuk meraih jumlah gol yang sama di turnamen ini.

Haaland mencapai angka 60 melalui gol pertamanya ke gawang tim Prancis tersebut, sebelum menembus angka 61 berkat gol keduanya.

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Dua gol mantan pemain Borussia Dortmund itu tercipta pada paruh kedua, setelah tim Prancis tersebut unggul tiga gol di paruh pertama melalui Desire Doue, Ousmane Dembele, dan Vitinha, sebelum Haaland memperkecil jarak dengan mencetak gol pertama City.

Magnes Akliouche kemudian kembali membuat selisih menjadi 3 gol dengan mencatatkan gol keempat bagi tim Paris, sebelum Haaland mencetak gol kedua bagi tuan rumah.

Laga ini juga menghadirkan pencapaian lain bagi striker Norwegia tersebut, karena ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Manchester City di Liga Champions, setelah menambah koleksinya menjadi 38 gol bersama tim tersebut di kompetisi ini, melewati rekor sebelumnya milik pemain Argentina, Sergio Aguero, yang berjumlah 36 gol.

Di sisi lain, kemenangan ini membawa Paris menambah pundi-pundi poinnya menjadi 6, memuncaki tabel klasemen Liga Champions Eropa dengan keunggulan selisih gol atas pesaing terdekatnya, sementara perolehan City tertahan di 3 poin, di peringkat ke-17.



