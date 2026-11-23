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Empat bintang menjenguk pemain Jerman Jamal Musiala di rumah sakit. Gestur kemanusiaan itu mendapat tanggapan luas di media sosial. Pemain Bayern Munich tersebut kini dirawat di salah satu rumah sakit di Jerman sambil menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi kesehatannya secara tepat.

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Dunia sepak bola mengikuti kondisi Musiala dengan cemas setelah ia mengumumkan berhenti bermain untuk sementara karena kondisi sarafnya tak kunjung membaik. Pemain asal Jerman itu mengalami beberapa serangan dalam beberapa bulan terakhir akibat masalah saraf, yang membuatnya kehilangan kesadaran dan pingsan saat pertandingan.

Hal itu terjadi dua kali. Setelah diagnosis gagal memperbaiki kondisinya, sang pemain memutuskan menghentikan kariernya untuk sementara. Keputusan berat itu memicu simpati besar di kalangan sepak bola, terlebih mengingat usianya yang masih muda dan perannya yang sangat penting bagi klub serta tim nasional negaranya.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Musiala kembali mengalami kemunduran. Menurut surat kabar Jerman "Bild", perubahan obat yang dikonsumsinya memicu serangan baru yang mirip dengan yang pernah dialaminya sebelumnya, sehingga berdampak langsung pada performanya di lapangan. Menurunnya penampilan sang pemain di lapangan membuat manajemen Bayern Munich tidak memahami situasi tersebut.

Radio Spanyol "Cadena SER" mengutip sumber dekat sang pemain Jerman yang menyebut Musiala merasakan tekanan besar akibat polemik seputar masa depan dan kontraknya, padahal ia sedang menghadapi kondisi kesehatan yang sulit. Menurut sumber tersebut, Musiala kini berfokus pada pengobatan dan pemulihan, jauh dari segala perdebatan mengenai performa maupun gajinya.

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Sumber itu menambahkan bahwa kunjungan Jude Bellingham, Erling Haaland, Hugo Ekitike, dan Michael Olise, empat bintang dari Madrid, Manchester, Liverpool, dan Paris, menjadi dukungan moral yang besar bagi sang pemain. Mereka memutuskan meluangkan waktu untuk menjenguk rekan seprofesi mereka pada saat ia membutuhkan segala bentuk dukungan.

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Uli Hoeness secara terbuka mempertanyakan apakah performa Musiala saat ini sepadan dengan gajinya yang mencapai 25 juta euro, sementara Rummenigge mengisyaratkan kemungkinan kepergian sang pemain Jerman. Pernyataan keduanya memicu polemik luas di Jerman.

Laporan dari Inggris menyebutkan bahwa Hoeness sepenuhnya mengetahui kondisi kesehatan Musiala, sementara surat kabar Süddeutsche Zeitung mengklaim adanya "kesepakatan lisan" untuk mengubah kontrak demi kepentingan Bayern Munich apabila pemulihannya tidak berjalan sesuai harapan. Hal inilah yang membuat pernyataan tersebut mengejutkan.

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Pernyataan manajemen Bayern Munich tidak diterima baik oleh Federasi Internasional Pesepak Bola Profesional, yang dikenal sebagai FIFPRO. Organisasi tersebut bersikap tegas dalam menanggapi polemik seputar situasi pemain internasional Jerman itu.

Dalam pernyataannya, federasi tersebut mengatakan: "Menjadikan kesehatan dan masa depan Musiala sebagai perdebatan publik hanya akan menambah tekanan terhadapnya. Setiap kekhawatiran terkait kontraknya harus dibicarakan secara pribadi dengan dirinya dan para perwakilannya. Kontrak dibuat untuk dihormati."

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Federasi itu menambahkan bahwa "cedera atau penurunan performa tidak memberikan alasan bagi klub untuk meninjau ulang klausul yang telah disepakati sebelumnya, sama halnya dengan rangkaian performa gemilang yang tidak serta-merta memberikan hak kepada pemain untuk mendapatkan kenaikan gaji".

Kurangnya solidaritas dari manajemen Bayern Munich ini sangat bertolak belakang dengan simpati luas yang ditunjukkan rekan-rekan seprofesinya. Gestur indah dari Bellingham, Haaland, dan Ekitike menuai banjir dukungan dan kasih sayang dari pengguna media sosial, yang memuji kata-kata hangat serta dukungan mereka kepada rekan mereka di tengah cobaan ini.

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Kini semua pihak menantikan hasil pemeriksaan medis untuk menentukan langkah berikutnya dalam pengobatan Musiala. Harapannya, pemain muda itu dapat kembali ke lapangan secepat mungkin setelah melewati krisis kesehatan yang berat ini, dengan dukungan rekan-rekannya dan para penggemarnya di mana pun.