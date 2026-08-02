Manchester City menyaksikan awal era baru bersama pelatih Italia Enzo Maresca, yang mengemban tugas menggantikan pelatih Spanyol Pep Guardiola setelah satu dekade penuh kesuksesan dan gelar. Sementara segala perhatian tertuju pada kemampuan pelatih baru untuk melanjutkan rangkaian pencapaian, bek Kroasia Josko Gvardiol tampil dengan pesan dukungan yang jelas, menegaskan bahwa Maresca adalah "pilihan terbaik" untuk memimpin tim, meski ia menyadari bahwa proyek baru ini membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil.

Bek Manchester City itu mengungkapkan kepercayaan penuhnya terhadap kemampuan pelatih baru Enzo Maresca untuk memimpin tim pada fase mendatang, seraya menegaskan bahwa manajemen memilihnya karena ia memiliki kualitas yang mengantarkannya menuju kesuksesan.

Klub Inggris itu sebelumnya menyerahkan tugas kepada Maresca untuk menggantikan sang legenda Pep Guardiola, yang mengakhiri perjalanannya bersama tim di penghujung musim lalu setelah sepuluh tahun penuh gelar dan pencapaian.

Pelatih Italia itu meneken kontrak berdurasi tiga tahun, setelah meraih sejumlah kesuksesan mencolok pada persinggahan-persinggahan sebelumnya, yang paling menonjol adalah gelar juara Divisi Satu Liga Inggris (Championship) bersama Leicester City, di samping membawa Chelsea meraih Piala Dunia Antarklub.

Maresca memimpin Manchester City untuk kali pertama pada laga persahabatan yang digelar Sabtu di Hong Kong, yang berakhir dengan kekalahan tim dari Inter Milan melalui adu penalti.

Gvardiol berujar dalam pernyataan yang dikutip lembaga penyiaran Inggris "BBC": "Levelnya sangat tinggi, dan penunjukannya sebagai pelatih tim datang dengan alasan yang kuat. Saya rasa ia memiliki kompetensi besar dan gagasan-gagasan baru, dan kami juga harus melihat apa yang akan kami tampilkan terkait gaya bermain, cara sepak bola yang akan kami terapkan, serta rencana taktis."

Ia melanjutkan: "Saya rasa ia adalah pilihan terbaik, tetapi hal ini membutuhkan sedikit waktu. Semuanya baru bagi kami, dan mengganti pelatih bukanlah perkara mudah, sehingga kami akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Tugas kami adalah membantunya sebisa mungkin, mendengarkan instruksinya, dan berusaha menyesuaikan diri secepat mungkin."

Bek Kroasia itu juga mengungkap detail pertemuan pertamanya dengan pelatih barunya, seraya berkata: "Saya bertemu dengannya dan kami sedikit membahas cedera saya, gaya bermain kami, dan bagaimana saya bermain di bawah kepemimpinan Pep Guardiola, dan itulah kurang lebih semua yang kami bicarakan."

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Kami semua merasakan kepergian Guardiola sudah dekat

Gvardiol juga berbicara tentang berakhirnya era Pep Guardiola, menegaskan bahwa para pemain Manchester City merasakan bahwa pelatih Spanyol itu sudah mendekati kepergian, bahkan sebelum pengumuman resmi atas keputusannya.

Bek Kroasia itu sebelumnya absen dari lapangan selama lima bulan pada musim lalu setelah mengalami patah tulang di kaki kanannya pada bulan Januari, sebelum kembali tampil dalam dua pertandingan pada bulan Mei.

Selama periode tersebut, spekulasi menyebar seputar masa depan Guardiola, sebelum pelatih Spanyol itu menuntaskan sikapnya dengan mengumumkan kepergian pada pekan terakhir musim.

Gvardiol berujar: "Ada yang berpendapat bahwa ia seharusnya memberi tahu kami keputusannya lebih awal, dan ada pula yang berpendapat sebaliknya. Saya rasa waktunya sudah ideal, karena jika ia memberi tahu kami lebih awal, mungkin hal itu akan memengaruhi kami secara psikologis."

Ia melanjutkan: "Kami tahu bahwa ia akan memberi tahu kami keputusannya pada suatu waktu. Ia telah menghabiskan sepuluh tahun di sini, dan wajar jika ia membutuhkan sedikit istirahat dan menjauh. Kami merasakan bahwa momen ini sudah dekat."

Bek Manchester City itu melengkapi: "Pada musim 2024-2025 ia bimbang antara bertahan dan pergi, lalu ia memutuskan untuk melanjutkan, dan itu luar biasa karena memberi kami satu musim tambahan untuk mencoba memenangkan gelar."

Ia menambahkan: "Dua musim lalu kami mengalami periode yang sangat sulit, dan selama itu kami tidak meraih satu kemenangan pun dalam 13 pertandingan beruntun. Sayangnya, tiba waktunya ia pergi, tetapi siapa tahu? Mungkin ia akan kembali setelah enam bulan ketika ia memulihkan semangatnya."

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Ruben Dias yang paling dekat mengemban ban kapten

Gvardiol menyinggung soal isu kepemimpinan Manchester City selama musim baru, setelah kepergian pemain Portugal Bernardo Silva ke Real Madrid usai kontraknya berakhir, dan pindahnya bek gaek John Stones ke Inter Milan dalam transfer bebas.

Gvardiol sebelumnya tampil dalam seluruh empat pertandingan timnas Kroasia pada Piala Dunia musim panas ini, sebelum tersingkir dari babak 32 besar menghadapi Portugal, dalam laga yang menyaksikan pembatalan gol penyama kedudukan Kroasia pada detik-detik terakhir setelah campur tangan teknologi asisten wasit video (VAR).

Rekan setimnya di Manchester City, Ruben Dias, tampil bersama timnas Portugal pada laga yang sama, sementara gelandang Rodri membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia. Pada saat yang sama, Gvardiol memastikan kelanjutannya bersama Manchester City setelah meneken kontrak baru berdurasi lima tahun.

Ketika ditanya tentang identitas kapten tim yang baru, ia berkata: "Sulit untuk membicarakan hal ini sekarang, dan kami harus menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi."

Ia menambahkan: "Ruben Dias adalah salah satu pemimpin di dalam tim, dan besar kemungkinan ia akan mengemban peran ini secara lebih besar selama periode mendatang, dan mungkin menjadi kapten utama."

Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Ia akan membutuhkan dukungan para pemain yang telah menghabiskan waktu lebih lama di dalam klub, dan jika pilihan jatuh kepada saya untuk mengemban tanggung jawab ini, maka saya akan siap untuk itu."