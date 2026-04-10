Guardiola: Sangat kecewa dengan Bernardo Silva... dan ini adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil

Pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, yang menjabat sebagai manajer Manchester City, menekankan pentingnya laga yang akan datang melawan Chelsea, yang dijadwalkan berlangsung hari Minggu mendatang di Stadion Stamford Bridge, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Manchester City saat ini berada di peringkat kedua klasemen, tertinggal 9 poin dari Arsenal, dengan masih memiliki satu pertandingan yang ditunda. Selain itu, Arsenal masih harus menghadapi laga berat di Stadion Etihad, yang mungkin akan berperan krusial dalam menentukan juara liga musim ini.

Guardiola mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Kami perlu mengumpulkan banyak poin untuk mempertahankan peluang kami meraih gelar Liga Premier Inggris. Saya memiliki banyak kartu kuning, dan ini mencerminkan seberapa besar semangat yang kami tunjukkan saat bermain."

Manajer Manchester City menambahkan: "Kami sangat membutuhkan poin. Kami tidak terlalu konsisten musim ini, dan kami membuang poin yang seharusnya kami raih, sehingga kami sekarang berada dalam situasi yang tidak memungkinkan kami untuk membuang lebih banyak lagi."

Mengenai masalah cedera, ia menjelaskan: "Ruben Dias membaik tetapi tidak akan tersedia untuk pertandingan Minggu melawan Chelsea, sementara John Stones akan menjalani latihan parsial hari ini. Adapun Gvardiol, kondisinya membaik, tetapi ia masih jauh dari kesiapan penuh untuk kembali."

Mengenai Bernardo Silva, Guardiola berkata: "Saya sangat kecewa dengan Bernardo, karena sebulan lalu saya sudah bilang padanya: ketika kamu memutuskan masa depanmu, saya harus jadi orang pertama yang tahu, tapi dia belum memberi tahu saya apa-apa sampai sekarang. Saya bercanda padanya: beri tahu saya, saya berhak tahu, tapi dia tidak melakukannya, jadi saya tidak tahu apa yang sedang terjadi".

Dia melanjutkan pembicaraannya sambil memujinya: "Dia pemain yang luar biasa dalam segala hal. Dia telah bermain dalam banyak pertandingan karena kami telah bekerja sama selama sembilan tahun, dan dia tidak sering mengalami cedera, serta jarang absen. Dia bermain di berbagai posisi, memiliki kecerdasan yang tinggi, dan kemampuan untuk membaca setiap momen dalam pertandingan serta apa yang dibutuhkan. Itulah sebabnya dia terus bermain, karena dia selalu memberi kami kepercayaan."

Guardiola menegaskan: "Keputusan terbaik yang saya ambil musim ini adalah memberinya ban kapten. Bernardo bukanlah yang tertinggi, bukan yang paling banyak mencetak gol atau menciptakan peluang, tapi sebagai pelatih, saya sangat menghargainya, karena dia selalu tampil dengan kepribadian aslinya tanpa rasa takut. Dia adalah tambahan yang luar biasa bagi tim, dan saya berharap dia mengakhiri kariernya di sini."

Dia menambahkan: "Kepemimpinan bagi saya sederhana: mengutamakan kepentingan tim. Terkadang kita mendengar pernyataan seperti 'kepentingan negara di atas segalanya', tapi pada kenyataannya hal itu tidak selalu dipatuhi. Sedangkan Bernardo, dia mengutamakan kepentingan Manchester City di atas segalanya."

Dia juga mencatat: "Merupakan impian setiap pelatih untuk memiliki pemain yang mampu bermain di semua posisi kecuali penjaga gawang. Ini mencerminkan kecerdasan taktisnya. Dia bermain sebagai sayap pada musim treble, yang merupakan musim terpenting dalam karier kami."

Guardiola menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Dia bisa bermain di lini tengah serang, tapi dia bukan tipe pemain yang sering mencetak gol atau menyerang ruang di belakang pertahanan. Namun, dia sangat cerdas dalam membaca ritme pertandingan, dan berperan aktif di semua fase permainan. Mungkin seiring bertambahnya usia, gaya bermain seorang pemain bisa berubah, tetapi Bernardo memiliki kesadaran taktis yang luar biasa, dan ini adalah keunggulan yang tidak dimiliki banyak orang."