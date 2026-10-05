Surat kabar Spanyol "AS" mengungkap bahwa reaksi keras Pep Guardiola terhadap vonis bersalah yang dijatuhkan kepada Manchester City dalam kasus pelanggaran keuangan mencerminkan kekhawatirannya yang besar agar reputasi dan warisan kepelatihannya tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di dalam klub.

Surat kabar tersebut menilai bahwa tidak ada perdebatan soal posisi Guardiola sebagai pelatih, dan ia mungkin menjadi salah satu pelatih paling menonjol dalam sejarah sepak bola. Namun, sikapnya setelah Liga Primer Inggris mengumumkan vonis bersalah atas Manchester City dalam 114 dakwaan dari total 115 dakwaan yang dialamatkan kepadanya, tampak mencolok dan layak untuk dicermati.

Menurut "AS", baru beberapa jam berlalu sejak keluarnya pernyataan dari Liga Primer Inggris dan Manchester City, Guardiola langsung tampil melalui media sosial untuk menegaskan dukungannya kepada klub yang ia bawa menuju kejayaan selama sepuluh musim, sehingga ia bergabung dengan para pejabat dan mantan pemainnya dalam membela posisi klub.

Surat kabar itu juga menyebutkan bahwa Guardiola akan hadir dalam pertandingan Manchester City melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa pada tanggal 14 bulan ini, untuk mendukung mantan timnya di tengah fase sulit ini.

Menurut "AS", Guardiola tidak hanya membela Manchester City, tetapi juga berupaya melindungi citra dan warisan kepelatihannya, terlebih karena ia hanya hadir selama dua musim dari periode-periode yang dianggap mencurigakan, yaitu musim 2016-2017 dan 2017-2018.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut Guardiola seorang diri, tetapi juga meluas kepada para pelatih yang mendahuluinya dalam memimpin tim, seperti Mark Hughes, Roberto Mancini, dan Manuel Pellegrini, selain Brian Kidd, yang pada gilirannya turut memanfaatkan sumber daya finansial besar yang disediakan oleh kepemilikan klub.









Namun Guardiola, menurut analisis "AS", tampak lebih sensitif terhadap kasus ini, setelah namanya dikaitkan dengan era terbesar dalam sejarah Manchester City.

"AS" menunjukkan bahwa Guardiola memperbarui kontraknya dengan Manchester City pada tahun 2024, pada saat perjalanannya bersama klub tampak mendekati akhir, sebelum akhirnya ia hengkang pada 2026 meski masih tersisa satu tahun lagi dalam kontraknya.

Surat kabar tersebut menilai bahwa kasus investigasi dan vonis itu tetap hadir sepanjang periode tersebut, dan menjadi beban bagi pelatih asal Spanyol itu, yang masih berupaya membela klub bahkan setelah kepergiannya.

"AS" menutup analisisnya dengan menyoroti ironi bahwa Guardiola tampak seolah menanggung rasa bersalah terhadap sebuah kasus yang hingga kini ia sendiri tidak tahu apakah ia memang bertanggung jawab atasnya sejak awal, tetapi pada saat yang sama ia menolak membiarkan kasus itu mencoreng warisannya bersama Manchester City.



