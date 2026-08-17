Klub Barcelona berpegang teguh pada rencananya untuk merekrut striker Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, sebagai target utama guna memperkuat lini serang pada bursa transfer saat ini, kendati manajemen klub Katalan itu memiliki sejumlah opsi alternatif untuk berjaga-jaga bila kesepakatan gagal.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona, yang diwakili oleh direktur olahraga Deco dan pelatih Hansi Flick, masih sangat bertumpu pada perekrutan Alvarez, di tengah keyakinan sang pemain dan klub akan kemungkinan rampungnya kesepakatan ini pada musim panas ini, terlebih karena striker Argentina itu ingin hengkang dari Atletico dan pindah ke Barcelona.

Alvarez sebelumnya telah terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid selama Piala Dunia, sebelum ia secara pribadi menyampaikan sikapnya kepada pelatih Diego Simeone seusai kembali ke markas klub Rabu lalu, sehingga menempatkan pelatih asal Argentina itu dalam situasi yang sangat rumit.

Ketidakpastian yang mengelilingi masa depan Alvarez pun kian meningkat setelah ia absen dari skuad Atletico Madrid dalam laga menghadapi Olympique Marseille, usai bergabung dengan latihan tim bersama para pemain internasional lainnya.

Kini semua mata tertuju pada 19 Agustus, jadwal laga pertama Atletico di liga menghadapi Malaga, untuk mengetahui apakah Simeone akan mengembalikan striker Argentina itu ke dalam skuad tim.

Meski ada kekhawatiran yang menyelimuti masa depan sang pemain, sikap Atletico Madrid masih jelas di depan publik: "Julian Alvarez tidak untuk dijual."

Namun, kekukuhan sang striker untuk hengkang menempatkan Simeone pada dilema yang pernah dihadapi Pep Guardiola dengan pemain yang sama dua tahun lalu.

Pada Agustus 2024, Manchester City menyetujui kepindahan Alvarez ke Atletico Madrid dengan nilai sekitar 75 juta euro, yang bisa naik hingga 95 juta dengan bonus, setelah sang pemain meminta hengkang demi mencari peran dan pengaruh yang lebih besar di dalam tim baru.

Saat itu, Guardiola menyikapi keinginan pemainnya dengan jelas, menegaskan bahwa pemain yang merasa tidak bahagia atau ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak harus mencari jalan keluar, seraya menekankan bahwa mengelola perasaan para pemain yang tidak tampil secara reguler merupakan salah satu tugas tersulit seorang pelatih.

Kini, Simeone mendapati dirinya berada di situasi yang nyaris sama; sebab persoalannya, menurut data saat ini, bukan tentang jumlah menit bermain yang didapat Alvarez, melainkan tentang keinginan sang pemain untuk menjalani pengalaman baru yang mungkin peluangnya langka, dengan menempatkan kepindahan ke Barcelona sebagai opsi pertama baginya.

Pertanyaan yang menyeruak di dalam Atletico Madrid pun tetap ada: apakah Simeone akan menyikapi keinginan Alvarez dengan cara yang sama seperti yang ditempuh Guardiola dua tahun lalu, ataukah ia akan mempertahankan strikernya kendati sang pemain ingin pergi?