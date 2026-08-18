Sebuah film dokumenter baru mengungkap kisah menarik di balik layar dari periode paling bergejolak dalam perjalanan Pep Guardiola bersama Manchester City, mengabadikan momen-momen menegangkan yang dialami pelatih asal Spanyol itu dengan para pemainnya, di antaranya perselisihannya dengan mantan kapten tim Kyle Walker, serta momen ketika ia mengakui bahwa dirinya nyaris meninggalkan klub.

Menurut yang ditampilkan serial dokumenter produksi "Amazon Prime", Guardiola berbicara kepada para pemain Manchester City sebelum menghadapi Chelsea, beberapa hari setelah kepergian Walker ke Milan dengan status pinjaman pada Januari 2025, mengungkapkan kesedihannya atas cara berakhirnya hubungan sang kapten tim dengan klub.

Guardiola berkata kepada para pemainnya: "Sungguh menyedihkan apa yang terjadi dengan Kyle," sebelum mengkritik tindakan bek asal Inggris tersebut, menegaskan bahwa Walker bisa saja menemuinya langsung dan mengatakan kepadanya bahwa ia merasa lelah atau ingin mencoba pengalaman baru.

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Sebagai kapten, kamu tidak boleh bertindak seperti yang ia lakukan, kamu tidak boleh melakukannya, terutama di saat-saat tersulit dalam hidup kami," sebelum mengarahkan pembicaraannya kepada pemain lainnya sambil bertanya: "Apa yang telah kalian lakukan, teman-teman? Apa yang telah kalian lakukan kepada kapten kalian?".

Film tersebut tidak mengungkap secara jelas sifat tindakan yang membuat Guardiola marah dan mendorongnya menyampaikan pesan itu, namun adegan lain mengabadikan konfrontasi panas antara sang pelatih dan Walker setelah kekalahan Manchester City dari Liverpool pada Desember 2024.

Dalam pertandingan tersebut, Walker kehilangan bola yang direbut Luis Diaz, dalam sebuah momen yang berakhir dengan Liverpool mendapatkan penalti, sebelum Guardiola melontarkan kritik kepada kaptennya di dalam ruang ganti, menegaskan bahwa Walker harus menyadari bahaya kehilangan bola di area tersebut.

Guardiola berkata kepada para pemainnya bahwa kehilangan bola berarti kebobolan gol, hal yang memicu kemarahan Walker, yang menjawab dengan berkata: "Di setiap pertemuan, namaku yang selalu disebut".

Guardiola menjawab: "Mungkin karena kamu kapten," lalu Walker membalas: "Baiklah, kalian yang tidak menginginkan aku menjadi kapten kalian".

Walker sebelumnya dipilih oleh rekan-rekannya sebagai kapten Manchester City pada musim 2024-2025, sementara Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Rodri, dan Bernardo Silva mengenakan ban kapten secara bergantian sebagai wakilnya.

Serial dokumenter itu mengungkap bahwa krisis Walker datang di saat Guardiola sendiri sedang melalui fase yang amat sulit, setelah Manchester City mengalami 4 kekalahan beruntun untuk pertama kalinya dalam perjalanan pelatih asal Spanyol tersebut, bersamaan dengan menurunnya hasil-hasil tim dan meningkatnya tekanan di sekitarnya.

Dalam salah satu adegan, Guardiola mengakui bahwa ia telah memberi tahu manajemen klub, setelah rangkaian kekalahan tersebut, bahwa mungkin ia telah sampai di ujung perjalanannya bersama tim, sambil berkata: "Mungkin semuanya sudah berakhir".

Meski pelatih asal Spanyol itu menandatangani kontrak baru dengan Manchester City pada November 2024, film tersebut mengungkap betapa sulitnya keputusan yang mendahului perpanjangan keterikatannya dengan klub, sementara Khaldoon Al Mubarak, ketua dewan direksi, mengakui bahwa ia tidak yakin akan kemampuannya meyakinkan Guardiola untuk bertahan.

Dalam adegan lain, Guardiola tampak terharu hingga menangis di depan para pemainnya, menegaskan bahwa perpanjangan kontraknya bukan untuk mencari uang atau keinginan bertahan hanya demi bertahan, melainkan karena ia ingin terus berjuang bersama tim dan memulihkan kemampuannya untuk bersaing.

Pelatih asal Spanyol itu berkata: "Aku memperpanjang kontrak karena aku ingin berada di sini bersama kalian, aku ingin memenangkan pertempuran di posisi ini. Aku tidak ingin merasa seolah aku pergi dan lari dari kalian".

Ia menambahkan: "Jika kalian merasa, para kapten terlebih dahulu lalu yang lainnya, bahwa ada masalah, beri tahu aku. Itu tidak akan mengubah cintaku kepada kalian semua sedikit pun. Aku ingin berjuang, itu saja".

Krisis itu merambat hingga ke sisi pribadi kehidupan Guardiola, di mana Manel Estiarte, salah satu anggota staf kepelatihannya yang dekat dengannya, berbicara tentang para pemain yang memperhatikan adanya perubahan yang jelas pada perilaku sang pelatih selama periode itu, menegaskan bahwa ia terlihat sedih dan berbeda dari biasanya.

Estiarte mengatakan bahwa para pemain khawatir terhadap Guardiola, menjelaskan bahwa ia telah memberi tahu mereka bahwa mereka harus melihat sosok manusia di balik seorang pelatih, di tengah kondisi pribadi sulit yang dilaluinya setelah perceraiannya.

Krisis-krisis tersebut datang di musim yang berakhir dengan tersingkirnya Manchester City dari persaingan memperebutkan seluruh gelar, menjadikan musim 2024-2025 sebagai salah satu musim tersulit Guardiola sejak kedatangannya ke klub pada 2016, terutama dengan absennya Rodri dalam waktu yang lama akibat cedera, serta tekanan yang terkait dengan masalah-masalah finansial yang dihadapi klub.

Meski dengan segala tekanan itu, Guardiola memilih bertahan, sehingga krisis yang nyaris mendorongnya untuk pergi berubah menjadi awal baru dalam perjalanannya bersama Manchester City, sementara film dokumenter tersebut menyajikan gambaran langka tentang pelatih asal Spanyol itu di balik sorotan lampu, serta tentang ruang ganti yang menyaksikan perselisihan, air mata, dan momen-momen keraguan akan masa depan salah satu petualangan kepelatihan tersukses dalam sejarah sepak bola Inggris.