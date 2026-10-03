Guardiola Kembali ke Manchester City dengan Keputusan Berani

Beberapa bulan setelah kepergiannya dari Manchester City, Pep Guardiola bersiap untuk kembali ke Stadion Etihad, tetapi kali ini dari luar lapangan, dalam sebuah langkah yang mungkin menyimpan banyak makna.

Menurut yang dilaporkan situs "Foot Mercato" asal Prancis, mengutip surat kabar "The Express", Guardiola berniat menghadiri pertandingan antara Manchester City dan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Etihad pada 14 Oktober.

Kepulangan pelatih asal Spanyol itu datang pada momen yang sensitif bagi mantan klubnya, yang tengah menghadapi dampak kasus pelanggaran keuangan, setelah baru-baru ini dinyatakan bersalah melakukan 114 pelanggaran terhadap regulasi keuangan di Liga Primer Inggris.

Meskipun Manchester City telah mengajukan banding resmi terhadap keputusan tersebut, dengan menegaskan bahwa putusan itu mengandung "kesalahan yang jelas dan mendasar" dalam hukum, prinsip, dan fakta, Guardiola—menurut berbagai laporan—memilih untuk berdiri di sisi mantan timnya dan menyaksikan pertandingan dari tribun.

Pertandingan melawan Paris Saint-Germain akan menjadi momen istimewa bagi Guardiola, karena merupakan kepulangan pertamanya ke Stadion Etihad sejak ia meninggalkan klub tersebut setelah hampir sepuluh musim yang dihabiskannya sebagai kepala staf kepelatihan Manchester City.







