Griezmann: Pesan-pesan saya membawa sial bagi para pemain di final Piala Dunia

Antoine Griezmann, pemain Prancis yang menjadi juara Piala Dunia 2018 dan runner-up pada edisi 2022, menegaskan bahwa jam-jam menjelang final Piala Dunia dipenuhi ketegangan, sambil menambahkan bahwa para pemain baru bisa melepaskan perasaan tersebut saat wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan.

Griezmann, yang kini bermain untuk Orlando City, mengatakan bahwa ia lebih memahami daripada siapa pun arti bertanding di final Piala Dunia, setelah menjuarai turnamen tersebut bersama timnas Prancis di Piala Dunia Rusia 2018, lalu menjadi runner-up di Piala Dunia Qatar 2022. Ia menambahkan: “Ada banyak ketegangan.”

Penyerang asal Prancis itu menjelaskan bahwa perjalanan menuju peluit awal mirip dengan perjalanan yang dipenuhi emosi yang naik-turun, seraya mengatakan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “Marca”: “Kamu menanti-nantikan pertandingan dengan penuh ketidak sabaran, dan banyak skenario yang terlintas di benakmu. Lalu kamu tiba di stadion dan melihat bendera-bendera berbagai negara, beragam budaya di sekitarmu, serta para pendukung negaramu yang mengenakan jersey-mu... Ada begitu banyak kebahagiaan, begitu banyak gairah, dan begitu banyak kebanggaan juga. Namun, ada begitu banyak ketegangan hingga wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan.”

Griezmann menyebutkan bahwa ia akan menyaksikan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina dengan penuh perhatian, mengingat adanya teman-teman dan mantan rekan setimnya di kedua tim tersebut, namun ia mengakui lebih memilih tidak mengirim pesan apa pun kepada mereka sebelum pertandingan, dan sambil tersenyum ia berkata: “Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka, tapi saya tidak mengirim pesan agar tidak membawa sial.”

Bintang Prancis itu juga membocorkan percakapan singkatnya dengan Marcos Llorente setelah Spanyol lolos dengan mengalahkan Prancis, sambil berkata: “Dia sangat senang. Dan saya rasa seluruh negara juga sangat senang. Mereka harus menikmati momen ini karena ini sangat istimewa, dan mungkin tidak akan terulang lagi.”

Griezmann juga menjelaskan alasan yang mendorongnya untuk memulai petualangan baru di liga Amerika melalui Orlando City, dengan mengatakan: “Selalu menjadi impian saya untuk mengakhiri karier di sini. Saya ingin datang saat kondisi fisik dan mental saya sedang prima. Saya bertemu dengan petinggi klub, dan saya terkesan dengan filosofi mereka. Saya juga menyukai kotanya. Saya menelepon istri saya dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk pindah ke sini dan mengambil langkah besar ini.”