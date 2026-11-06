Winger asal Inggris Jack Grealish kembali berlatih bersama klubnya, Everton, setelah absen dalam tiga pertandingan terakhir timnya akibat keputusan disipliner, membuka peluang untuk merebut kembali tempatnya di susunan pemain inti usai jeda internasional mendatang.

Pemain berusia 31 tahun itu dicoret dari perhitungan pelatih asal Skotlandia David Moyes pekan lalu, menyusul pelanggarannya terhadap peraturan internal klub. Bintang timnas Inggris itu belum bermain bersama Everton sejak kekalahan dari Chelsea pada 17 Oktober lalu, setelah absen dari salah satu sesi latihan, yang menyebabkan ia dicoret dari dua laga terakhir melawan Newcastle.

Grealish tidak akan tampil dalam duel menghadapi Coventry malam ini, Jumat, namun kembalinya ia ke sesi latihan memberinya peluang besar untuk tampil dalam laga melawan Brentford yang dijadwalkan pada 23 November mendatang, sebagaimana dijelaskan surat kabar Inggris "The Sun".

David Moyes berkomentar dalam konferensi pers yang mendahului duel melawan Coventry, menegaskan sang pemain akan segera kembali ke latihan bersama tim: "Tidak, Jack belum tersedia untuk bermain saat ini. Saya tidak akan mengungkapkan rencana rincinya, tetapi kami akan kembali bekerja sama dengan Jack dalam waktu dekat."

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Surat kabar Inggris itu sebelumnya mengungkap detail aktivitas malam yang mendahului sanksi disipliner tersebut. Pemain dengan gaji 300 ribu pound sterling per pekan itu menghadiri acara penghargaan "Pride of Britain" di London pada 19 Oktober, sebelum menuju salah satu tempat karaoke di kawasan Victoria hingga jam-jam awal pagi.

Bintang asal Inggris itu juga terpantau keesokan harinya di salah satu hotel di kota Wilmslow bersama dua rekan setimnya di Everton, Jordan Pickford dan Tyler Dibling, selain mantan rekan setimnya di Manchester City, Kyle Walker.

Moyes menolak membahas detail spesifik pelanggaran Grealish, menegaskan bahwa sanksi tersebut merupakan keputusan internal klub.

Perlu diingat bahwa Grealish tampil dalam 6 pertandingan bersama Everton musim ini tanpa mencetak satu gol pun, setelah memberikan musim yang mencolok selama periode peminjaman pertamanya pada musim lalu, sebelum diakhiri oleh cedera parah pada kaki.