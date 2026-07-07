Gol Mesir membuat Messi berada di belakang Ronaldo dalam daftar rekor negatif bersejarah

Lionel Messi, legenda Argentina, gagal mengeksekusi tendangan penalti pada Selasa malam ini, dalam pertandingan melawan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Wasit asal Prancis, François Letexier, memberikan tendangan penalti untuk Argentina pada menit ke-19, di tengah protes dari pihak Mesir. Lionel Messi kemudian mengambil tendangan tersebut pada menit ke-21, namun kiper Mesir, Mustafa Shubair, berhasil menggagalkannya.

Jaringan “WhoScored”, melalui akunnya di platform “X”, menyebutkan bahwa Messi hari ini gagal mengeksekusi tendangan penalti ke-24 di semua kompetisi sejak mereka mulai mengumpulkan data pada musim 2009/2010.

Jaringan tersebut juga mencatat bahwa Cristiano Ronaldo, legenda Portugal, telah gagal mengeksekusi 25 tendangan penalti dalam periode yang sama, menjadikannya satu-satunya pemain yang gagal mengeksekusi lebih banyak tendangan penalti daripada Messi.







