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Sam Vreeswijk
Diterjemahkan oleh

Gol dan assist Mika Godts sangat berharga bagi Paris Saint-Germain yang kini menjadi pemuncak klasemen

Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Ligue 1
M. Godts
R. Kluivert
S. Mayulu

Paris Saint-Germain merebut puncak klasemen Ligue 1 pada Senin malam. Berkat satu gol dan satu assist dari Mika Godts, PSG menang 2-0 atas Olympique Lyon.

Dalam beberapa tahun terakhir, PSG mendominasi liga Prancis. Namun, musim ini perjalanan mereka lebih sulit. Sebelum laga ini, tim asuhan Luis Enrique hanya berada di peringkat kelima.

Godts harus memulai laga dari bangku cadangan PSG. Lyon, yang memasuki pertandingan ini di peringkat keempat, juga memiliki sosok yang pernah tampil di VriendenLoterij Eredivisie di bangku cadangan: Ruben Kluivert.

Pada babak pertama, tim tuan rumah tampil lebih baik dan mendapat beberapa peluang untuk membuka skor. Namun, kiper Lyon Dominik Greif menjaga gawang timnya tetap aman.

Godts masuk untuk PSG pada menit ke-15 babak kedua. Peluang pemain asal Belgia itu untuk mendapat menit bermain meningkat setelah pesaing langsungnya, Khvicha Kvaratskhelia, mengalami robek ligamen silang pekan lalu dalam laga Liga Champions melawan FC Barcelona.

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Tak lama setelah masuk, Godts langsung berperan penting bagi timnya. Pemain Belgia berusia 21 tahun itu mengumpan bola ke belakang kepada Senny Mayulu, yang menembak ke sudut dekat dan mencetak gol: 1-0. Itu merupakan assist kedua Godts untuk PSG.

Menjelang akhir laga, Godts mencetak gol pertamanya untuk PSG sekaligus memastikan skor akhir 2-0. Melalui serangan balik, ia melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola membentur sisi dalam tiang gawang sebelum masuk. Berkat kemenangan ini, PSG menjadi pemuncak baru klasemen Ligue 1, sementara Lyon turun ke peringkat kelima.

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