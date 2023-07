Manajer legendaris itu pernah mogok bicara dari 2004 hingga 2011 dengan salah satu media ternama Inggris tersebut. Apa yang terjadi?

Sir Alex Ferguson dikenal tegas ketika masih menjadi manajer Manchester United. Sosok asal Skotlandia itu juga tak segan untuk menentang mereka yang mencoba mencederai kredibilitasnya, termasuk media.

Pada 2004 silam, Ferguson pernah memboikot salah satu media ternama Inggris, BBC, dan itu baru diakhiri tujuh tahun kemudian. Lantas apa yang sebenarnya terjadi hingga menyebabkan pemenang 13 gelar Liga Primer Inggris itu melakukannya?

Goal coba menjelaskannya di sini!

Awal Mula Perseteruan Fergie Dengan BBC

Manajer United itu, yang terkenal dengan temperamennya, menolak untuk berbicara dengan awak BBC sejak awal musim 2004/05, setelah perusahaan media tersebut menyiarkan sebuah film dokumenter yang menginvestigasi kesepakatan bisnis antara klub dan agen termasuk putranya, Jason.

Ferguson menganggap konten tersebut tidak pantas dan merasa putranya dicitrakan dengan cara yang salah. Perseteruan berlangsung selama tujuh tahun di mana Sir Alex memboikot wawancara atau reaksi pasca-pertandingan dari BBC bersama dengan Match of the Day (MOTD).

Adapun film dokumenter yang dinilai merugikannya tayang di BBC3. Itu diproduksi oleh Alex Millar, seorang reporter investigasi, yang sebelumnya bekerja sebagai kepala peneliti untuk biografi tak resmi Michael Crick tentang Ferguson yang berjudul The Boss (diterbitkan pada 2002). Untuk film dokumenter itu, Millar mendasarkan materinya pada salah satu bab dari biografi berjudul "Jason and the big noughts".

Getty Images

Dalam The Boss, Millar kembali ke pengungkapan yang dilakukan oleh Crick mengenai peran Jason sebagai agen (yang waktu itu bekerja untuk agen olahraga bernama L'Attitude) dalam transfer kiper Massimo Taibi ke Reggina pada 2000. Jason diklaim dibayar £25.000 sebagai hasil dari kesepakatan, tetapi presiden klub Italia itu dan sang pemain mengungkapkan bahwa Jason tidak berperan dalam transfer tersebut. Biografi juga menjelaskan transfer Jaap Stam ke Lazio pada 2001.

Namun pada 2004, lebih banyak bocoran yang naik ke permukaan. Kali ini oleh direktur Keuangan Manchester United saat itu, Nick Humby. Pada tahun itu, Sir Alex berselisih dengan pemegang saham utama klub, J. P. McManus dan John Magnier yang membuat mereka mengajukan 99 pertanyaan tentang kelayakan keuangan Manchester United kepada dewan.

Pertanyaan-pertanyaan itu entah bagaimana sampai ke Daily Mail. Untuk mengatasi masalah tersebut, klub mengumumkan peninjauan kembali terkait transaksi transfer dari Januari 2001 hingga Januari 2004, yang dilakukan oleh direktur keuangan klub saat itu, Nick Humby.

Sesuatunya menjadi lebih buruk ketika BBC memutuskan untuk mempublikasikan beberapa temuan yang dibuat oleh Alex Millar kepada publik. Ini menambah suasana ketegangan di Old Trafford. Dan hanya dua hari sebelum penayangan film dokumenter tersebut, United mempublikasikan ulasan transfer Nick Humby.

Tinjauan transfer dimaksudkan itu untuk mementahkan temuan Millar sebelumnya. Akan tetapi, temuan dari review transfer itu justru dijadikan konten utama untuk film dokumenter, yang tak ayal membuat Fergie berang.

Rela Didenda Demi Hindari BBC

Getty Images

Di bawah aturan Liga Primer, Ferguson dikenakan denda setiap kali dia menolak untuk berbicara kepada BBC.

Klub diharuskan mengirim pemain dan pelatih untuk sesi wawancara dengan pemegang hak kontrak siaran, BSkyB dan BBC, yang menggelontorkan £1,8 miliar ke klub-klub Liga Primer selama tiga tahun.

BBC diyakini membayar £170 juta untuk hak menampilkan cuplikan pertandingan di Match of the Day.

Adapun penonton Match of the Day dan pendengar BBC Radio 5 Live telah terbiasa dengan absennya Ferguson dari siaran, dengan asisten manajer Mike Phelan menggantikan peran bosnya.

Akhir Dari Perseteruan

Ferguson mencabut boikotnya terhadap BBC setelah tujuh tahun, tepatnya pada Agustus 2011.

Sumber yang dekat dengan diskusi perdamaian itu menyebutkan bahwa tidak ada pihak yang meminta maaf tetapi keduanya telah setuju untuk mengesampingkan perbedaan dan move on .

"Ini bukan tentang meminta maaf, ini lebih ke membiarkan masa lalu menjadi masa lalu, bergerak maju ke depan ketimbang memikirkan masa lalu," kata sumber itu.

Sementara itu, pernyataan di situs web Manchester United mengatakan: "Sir Alex Ferguson dan BBC telah memutuskan untuk melupakan tensi yang menyebabkan Sir Alex keberatan tampil di program BBC.

"Ini setelah terjadi pertemuan antara Sir Alex dan direktur jenderal BBC, Mark Thompson, dan direktur BBC North Peter Salmon, dan masalah telah diselesaikan dengan rasa puas dari kedua belah pihak.

"Sir Alex sekarang akan hadir di BBC untuk Match of the Day, Radio 5 Live, dan outlet lainnya sesuai kesepakatan.

"Tidak ada komentar lebih lanjut yang akan dibuat oleh salah satu pihak mengenai masalah ini."