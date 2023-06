Bagaimana 'You'll Never Walk Alone' Jadi Anthem Liverpool?

Lagu ikonik The Reds menjadi salah satu yang paling terkenal di sepakbola dan telah diadopsi oleh Celtic, Borussia Dortmund dan banyak lainnya.

You'll Never Walk Alone (YNWA) mungkin adalah lagu paling terkenal di sepakbola, dan kerap terdengar sebelum kick-off di setiap pertandingan Liverpool di Anfield.

Lagu itu juga telah mendunia dan menemani The Reds sampai menjuarai kompetisi bergengsi antarklub Eropa sebanyak lima kali.

Tapi bagaimana itu bisa menjadi bagian besar dari identitas klub?

Ini semua berawal dari tahun 1960-an dan Goal coba menjelaskannya di sini!

Siapa Penulis YNWA?

You'll Never Walk Alone ditulis oleh Oscar Hammerstein II dan disusun oleh Richard Rodgers untuk musik Carousel mereka, yang dirilis di Amerika Serikat pada 1945.

Itu kemudian melahirkan sejumlah versi cover, yang paling sukses bisa ditemui di Inggris yang dirilis oleh Gerry and the Pacemakers pada 1963.

Dibentuk oleh dan dinamai penyanyi utama Gerry Marsden, Gerry and the Pacemakers dimulai pada 1959 dan adalah bagian dari adegan Merseybeat 1960-an yang dipimpin oleh The Beatles.

Versi You'll Never Walk Alone mereka mencapai nomor satu di tangga lagu Inggris dan bertahan di sana selama empat minggu.

Kapan Liverpool Mengadopsi YNWA?

Sekitar waktu perilisan cover Gerry and the Pacemakers, lagu tersebut lantas diadopsi oleh Liverpool FC.

Kepastian soal kapan itu diadopsi adalah ketika Marsden mempersembahkan salinan single tersebut kepada manajer The Reds Bill Shankly selama tur pramusim pada tahun yang sama dan, menurut Tommy Smith, seorang pemain Liverpool saat itu, Shankly "kagum dengan apa yang dia dengar. ".

Para reporter yang ikut dalam rombongan kemudian mengirim kabar bahwa You'll Never Walk Alone adalah lagu klub baru dan itu dimulai dari sana.

Shankly sendiri memilih lagu tersebut saat tampil di acara radio BBC Desert Island Discs pada 1965 menjelang final Piala FA tahun itu dan cuplikan televisi dari pertandingan itu memberikan bukti pertama bahwa lagu itu dinyanyikan di tribun penonton.

Nyanyian You'll Never Walk Alone oleh penggemar Liverpool menjadi fenomena instan dan grup rock progresif Inggris Pink Floyd terkenal memasukkan sampel keriuhan Anfield yang menyanyikannya ke dalam lagu mereka 'Fearless', yang ditampilkan di album 1971 Meddle.

Adakah Klub Lain Yang Menyanyikan YNWA?

Celtic mengadopsi You'll Never Walk Alone tak lama setelah Liverpool, dengan beberapa bahkan memperdebatkan klub mana yang memulai.

Sebagian besar setuju bahwa para suporter tim Skotlandia itu membawanya pulang setelah mereka bermain melawan Liverpool di Anfield pada semi-final Piala Winners Eropa 1966, dan sekarang dinyanyikan sebelum pertandingan mereka di Eropa yang digelar di Celtic Park.

Sejak itu, lagu tersebut menyebar luas di antara sejumlah klub. Mungkin yang paling terkenal selain Liverpool dan Celtic adalah Borussia Dortmund, yang bergabung dengan penggemar Liverpool untuk membawakan anthem yang mengesankan ketika kedua belah pihak bertemu di Liga Europa musim 2015/16.

Itu sangat populer di Jerman dan Belanda, di mana Feyenoord juga menyanyikannya, dan telah menyebar ke seluruh dunia ke klub-klub seperti FC Tokyo di Jepang.

Ketika Liverpool memainkan pertandingan pramusim di Australia pada 2013, tak kurang dari 95.000 penggemar memadati Melbourne Cricket Ground dan menghasilkan paduan suara pra-pertandingan yang luar biasa.

Mengapa YNWA Begitu Magis?

Lagu ini mengembangkan makna dan simbolisme baru setelah bencana Hillsborough tahun 1989, di mana 96 penggemar kehilangan nyawa mereka.

Berpuluh-puluh tahun pemeriksaan sempat menyimpulkan bahwa tragedi itu tidak disengaja, namun upaya kampanye dari keluarga korban menghasilkan putusan baru yang menyatakan bahwa kerabat mereka telah dibunuh secara tidak sah.

Getty Images

Sepanjang proses itu, lirik dan tema You'll Never Walk Alone menonjol. Sebuah versi khusus dari lagu tersebut juga telah direkam pada 1985 seusai kebakaran Valley Parade di Bradford City yang menewaskan 56 penonton.

Hari ini, kalimat 'You'll Never Walk Alone' muncul di lambang Liverpool berdasarkan desain Gerbang Shankly, yang didirikan di luar Anfield pada 1982.

Lirik YNWA

When you walk through a storm, hold your head up high

And don’t be afraid of the dark

At the end of the storm, there’s a golden sky

And the sweet, silver song of a lark

Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone