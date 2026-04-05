Giggs memberi saran kepada Manchester United terkait transfer gelandang

Legenda Manchester United asal Wales, Ryan Giggs, memberikan saran kepada Michael Carrick, pelatih Setan Merah, terkait perekrutan pemain baru di lini tengah selama bursa transfer musim panas mendatang.

Manchester United membutuhkan pemain baru di lini tengah, terutama setelah pengumuman kepergian pemain Brasil Casemiro dari Old Trafford pada akhir musim ini.

Giggs percaya bahwa Adam Warton, pemain Crystal Palace yang bernilai 70 juta poundsterling, harus menjadi salah satu prioritas utama United pada bursa transfer musim panas, namun ia menegaskan bahwa klub lamanya harus merekrut pemain di lini tengah, dengan Elliot Anderson dari Nottingham Forest sebagai kandidat utama.

Giggs mengatakan dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar "Metro": "Pertama-tama, kita harus menangani para pemain kita yang dipinjamkan, Rashford, Sancho, Hoiland, tetapi prioritasnya jelas adalah lini tengah, saya bisa melihat dua pemain pasti."

Dia menambahkan: "Saya selalu suka ada pemain kidal di tim, jadi saya tidak akan membantah soal Warton, menurut saya dia terlihat seperti pemain Manchester United."

Dia melanjutkan: "Dia adalah orang yang bisa mengolah bola, mengoper ke depan, berlari ke depan, dan memiliki pengalaman di Liga Premier. Mereka semua memiliki pengalaman di Liga Premier Inggris, jadi saya tidak akan keberatan dengan itu."

Legenda Manchester United itu melanjutkan: "Saya juga mengagumi Anderson, dia pemain yang kuat. Dia bermain di setiap pertandingan, dan saya melihat skenario serupa dengan Warton dan Maino, atau Anderson dan Warton, semua skenario ini mungkin, tergantung pada situasi. Pemain Inggris sangat mahal dan tergantung pada apa yang bisa kita belanjakan. Tapi kita membutuhkan pemain di lini tengah."

Giggs juga mendesak manajemen Manchester United untuk mempertahankan Carrick sebagai pelatih dan tidak mempertimbangkan alternatif seperti Luis Enrique, Julian Nagelsmann, atau Oliver Glasner.

Dia melanjutkan: "Hal tersulit di dunia bagi seorang manajer adalah memenangkan pertandingan, dan dia melakukannya; kami hanya kalah satu kali."

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami sekarang melihat ke atas, bukan ke bawah — apakah kami bisa mengejar Manchester City?"