Ghana mengulangi prestasi Maroko di Piala Dunia setelah 40 tahun

Tim nasional Ghana masuk dalam daftar bersejarah Afrika terkait ketangguhan pertahanan di Piala Dunia, setelah berhasil menjaga gawangnya tetap bersih selama dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026, sehingga menjadi tim Afrika kelima yang mencatatkan prestasi ini dalam sejarah turnamen tersebut.

Prestasi ini diraih setelah Ghana mengalahkan Panama (1-0) pada putaran pertama, lalu bermain imbang dengan Inggris (0-0) pada putaran kedua, Selasa kemarin, sehingga gawangnya tetap tak kebobolan hingga saat ini.

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Sebelumnya, hanya 3 tim Afrika yang berhasil menyelesaikan dua pertandingan pertamanya di salah satu edisi Piala Dunia tanpa kebobolan gol, yaitu:

Kamerun pada edisi 1982, Maroko pada 1986, dan Nigeria pada 2014, sebelum Maroko mengulangi prestasi yang sama di Piala Dunia 2022, kemudian diikuti oleh Ghana pada edisi 2026, menurut situs "stats foot" Prancis.

Meskipun berhasil meraih satu poin berharga melawan Inggris, timnas Ghana terus mengalami kesulitan di lini serang, karena menjadi satu-satunya tim di Piala Dunia 2026 yang tidak melepaskan satu tembakan pun selama babak pertama, dalam setiap pertandingan yang telah mereka jalani hingga saat ini.

Timnas Ghana juga menjadi tim kedua dalam sejarah Piala Dunia yang melewati dua babak pertama berturut-turut tanpa melepaskan satu tembakan pun, menyamai rekor yang dicatat oleh Kosta Rika pada edisi 1990, menurut situs statistik "Opta".











