Tampaknya pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menangani timnas Arab Saudi, tengah mengalami kontradiksi antara apa yang ia ucapkan di depan media dan apa yang ia tunjukkan di lapangan. Di antara pernyataan-pernyataan tegas yang menegaskan bahwa ia memegang seluruh wewenang, dan keputusan-keputusan teknis yang ia ambil dalam pertandingan, tanda tanya semakin bertambah seputar kepribadian sang pelatih dan kemampuannya untuk memaksakan keyakinannya jauh dari tekanan suporter.

Timnas Arab Saudi sedang melewati fase sulit yang menuntut perbaikan arah dan pemulihan kepercayaan diri, setelah hasil dan penampilan menurun belakangan ini. Hal itu membuat para suporter menaruh harapan pada Donis, yang mengambil alih tugas beberapa bulan lalu, dengan harapan ia mengembalikan Arab Saudi ke jalur yang benar dan memberinya identitas teknis yang jelas, sesuai dengan besarnya bakat yang ada dalam sepak bola Arab Saudi.

Janji-janji palsu

Sejak mengambil alih tanggung jawab, pelatih asal Yunani itu berbicara dengan penuh percaya diri tentang kemampuannya mengembalikan sepak bola menyerang bagi timnas, dengan menegaskan bahwa Arab Saudi memiliki banyak bakat yang mampu tampil dengan level istimewa. Namun, janji-janji ini dengan cepat berbenturan dengan kenyataan yang berbeda, setelah Arab Saudi tampil pucat di Piala Dunia, sehingga kepercayaan yang mengiringi awal tugasnya berubah menjadi pertanyaan tentang sejauh mana kemampuannya menerapkan ide-ide teknisnya.

Hasil-hasil timnas Arab Saudi di Piala Dunia semakin mempertajam kritik, setelah kalah dari Spanyol dengan skor telak 4-0, bermain imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde, sementara hanya mampu mencetak satu gol ke gawang Uruguay. Masalahnya bukan hanya pada hasil semata, tetapi juga meluas ke lini serang yang terbatas dan tidak adanya efektivitas, hal yang kembali membuka berkas pilihan-pilihan sang pelatih dan cara ia mengelola pertandingan.

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Setelah kegagalan-kegagalan ini, Donis keluar dengan pernyataan yang membicarakan menurunnya keikutsertaan sejumlah pemain bersama klub mereka, seraya menyebut bahwa bakat-bakat itu tidak lagi seperti dulu.

Di sinilah muncul pertanyaan: apakah keyakinan sang pelatih tentang potensi para pemain berubah setelah Piala Dunia, atau apa yang terjadi justru mengungkap kesenjangan antara janji-janji yang ia lontarkan di awal dan kenyataan yang ia hadapi ketika ujian sesungguhnya dimulai?

Keputusan-keputusan Donis di antara keyakinan teknis dan tekanan suporter

Yang memicu perdebatan seputar kepribadian Donis bukan hanya hasil-hasil timnas Arab Saudi, melainkan cara ia menghadapi kritik dan tekanan yang mengelilinginya. Sang pelatih yang terus-menerus menegaskan bahwa ia adalah pengambil keputusan pertama dan terakhir, dan bahwa ia memegang seluruh wewenang, terkadang tampak seolah-olah meninjau ulang pilihan-pilihannya sebagai respons terhadap apa yang beredar di tribun dan di platform media sosial, hal yang memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana keteguhannya pada keyakinan teknisnya.

Selama Piala Dunia, sejumlah keputusannya terkait susunan pemain dan keikutsertaan para pemain, di antaranya Salem Al-Dawsari, memicu perdebatan luas di kalangan suporter, yang menilai bahwa sebagian pilihan tidak sesuai dengan potensi elemen-elemen yang tersedia.

Dengan bertambahnya kritik, sang pelatih tampak kesulitan memisahkan antara visi teknisnya dan apa yang dituntut oleh para suporter, meski ia berulang kali menegaskan bahwa keputusan-keputusannya berangkat dari penilaiannya sendiri terhadap kebutuhan timnas.

Situasi ini kembali terulang dengan bergulirnya kompetisi Piala Teluk, setelah Donis menuai kritik usai pertandingan pertama melawan Kuwait, meski timnas Arab Saudi berhasil meraih tiga poin. Kemenangan dengan satu gol tidak cukup untuk meyakinkan sebagian suporter, yang menantikan penampilan lebih meyakinkan dari Arab Saudi, terutama di tengah kebutuhan untuk memulihkan identitas menyerang yang dijanjikan sang pelatih sejak mengambil alih tanggung jawab.

Sebelum laga yang dinanti melawan Oman, perhatian tertuju pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam susunan pemain utama, yang bisa mencapai enam perubahan menurut perkiraan yang beredar.

Meski penyesuaian teknis tetap menjadi hal yang wajar dalam sepak bola, waktu dan skalanya kembali membuka pintu pertanyaan: apakah keputusan-keputusan ini datang sebagai hasil tinjauan teknis yang objektif terhadap penampilan para pemain, atau justru mencerminkan pengaruh dari kritik yang menyusul laga melawan Kuwait?

Masalahnya di sini bukan pada respons sang pelatih terhadap suatu kritik atau pada perubahan susunan pemainnya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, karena hal-hal ini termasuk dalam wewenang alaminya, melainkan pada citra yang ia tampilkan tentang dirinya sebagai pemilik proyek yang jelas dan pengambil keputusan yang independen, sementara sebagian gerak-geriknya tampak seolah kurang memiliki keteguhan yang seharusnya menjadi ciri seorang pelatih yang memimpin timnas sebesar Arab Saudi pada fase yang genting.

Dengan demikian, timnas Arab Saudi tidak membutuhkan pelatih yang sekadar melontarkan pernyataan-pernyataan keras atau terlibat dalam perdebatan dengan para suporter, melainkan kepemimpinan teknis yang memiliki visi jelas, memikul tanggung jawab atas keputusan-keputusannya, dan mampu menghadapi tekanan tanpa kehilangan keseimbangannya.

Adapun Donis, ia akan dituntut untuk membuktikan bahwa perubahan susunan pemain berasal dari keyakinan teknis yang sesungguhnya, dan bahwa janji-janjinya untuk memulihkan sepak bola menyerang bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah proyek yang mampu tampil di dalam lapangan.

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