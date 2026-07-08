Kesuksesan yang diraih tim nasional Maroko tidak datang begitu saja, melainkan didukung oleh visi yang jelas dan investasi berkelanjutan dari pemerintah di bidang sepak bola selama beberapa tahun terakhir, yang menjadikan “Singa Atlas” sebagai salah satu tim terkemuka di dunia, termasuk di Piala Dunia 2026.

Setelah lolos ke perempat final dengan mengalahkan Kanada, Ibrahim Diaz tidak ragu untuk mempersembahkan kemenangan ini kepada Raja Maroko, Mohammed VI, dengan mengatakan: “Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mempersembahkan kemenangan ini kepada Yang Mulia Raja Mohammed VI atas dukungan yang beliau berikan kepada kami.”

Diaz bukanlah satu-satunya yang menyoroti peran kepemimpinan Maroko, menurut laporan yang dimuat surat kabar AS yang menekankan pengaruh besar Kompleks Mohammed VI dalam perkembangan sepak bola Maroko.

Surat kabar Spanyol tersebut melaporkan pada hari Rabu ini bahwa para bintang “Singa Atlas” menempatkan “dukungan Raja sebagai alasan utama kesuksesan mereka, di tengah investasi besar yang disalurkan Kerajaan ke dalam sepak bola, sebagai bagian dari strategi yang bertujuan memanfaatkan olahraga paling populer di negara tersebut untuk memperkuat rasa kebanggaan dan rasa memiliki terhadap bangsa.”

Surat kabar tersebut menambahkan: “Kebijakan ini telah menghasilkan rasa bangga yang meluas atas prestasi tim nasional Maroko, baik di dalam Kerajaan maupun di kalangan komunitas Maroko di luar negeri, seperti yang juga terjadi pada edisi terakhir Piala Dunia di Qatar.”

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Uang saja tidak menjamin kesuksesan

Ia menegaskan bahwa “uang saja tidak menjamin kesuksesan, karena strategi Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko berpusat pada kompleks olahraga modern yang diresmikan pada tahun 2019 di pinggiran Rabat, dan dinamai sesuai nama Raja Mohammed VI. Kompleks tersebut terletak di kawasan Al-Ma’moura, Kota Salé, mencakup area seluas 35 hektar, dan juga menampung sebuah akademi sepak bola, serta merupakan pusat kinerja tinggi yang terintegrasi dengan standar setara dengan pusat-pusat pelatihan terbaik di dunia, termasuk Centre Clairefontaine di Prancis, yang dianggap sebagai salah satu rahasia kesuksesan sepak bola Prancis dalam beberapa tahun terakhir, dan para lulusannya akan berhadapan dengan Maroko di babak perempat final.”

Kompleks ini memiliki 11 lapangan dengan rumput alami, sintetis, dan campuran, termasuk satu lapangan tertutup yang memenuhi spesifikasi resmi, serta pusat kedokteran olahraga, rumah sakit, dan klinik terpadu yang mencakup layanan kedokteran gigi, fisioterapi, dan rehabilitasi.

Kompleks ini juga dilengkapi dengan hotel dan vila mewah yang diperuntukkan bagi 27 tim nasional pria dan wanita, serta tim tamu, di samping ruang konferensi, kolam renang Olimpiade, lapangan futsal, dan markas administratif Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko. Ia mengungkapkan: “Biaya pembangunan Kota Sepak Bola Mohammed VI diperkirakan mencapai sekitar 55 juta euro, dan terdiri dari lima bangunan yang tersebar di sekitar alun-alun pusat yang luas.

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Gen Real Madrid dan Sepak Bola Spanyol

Ia menjelaskan bahwa warisan Real Madrid dan sepak bola Spanyol turut berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan Akademi Mohammed VI melalui keterlibatan sejumlah pakar ternama yang didatangkan Maroko.

Ia menyimpulkan: “Banyak pelatih yang bekerja di fasilitas Federasi Sepak Bola Maroko, dan banyak di antaranya adalah orang Spanyol, seperti Jorge Vilda, pelatih tim nasional wanita. Maroko memang sudah menjadi kekuatan dunia, dan memiliki tim elit pengembang bakat terbaik menjadi faktor kunci, karena mereka mendatangkan pelatih dari Real Madrid, seperti Abian Berdomo, yang sebelumnya bertanggung jawab atas pelatihan dan metodologi di Real Madrid sebelum menerima tawaran dari Maroko, serta beberapa pelatih lain dari Federasi Sepak Bola Spanyol. Dan hari ini, strategi ini terlihat jelas di Piala Dunia."

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