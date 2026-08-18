Sebuah raksasa Arab Saudi terlibat dalam negosiasi langsung untuk merekrut penyerang Inggris Harry Kane, ujung tombak Bayern Munich, pada bursa transfer saat ini, dalam sebuah kesepakatan yang bisa menjadi salah satu kejutan terbesar mercato.

Jaringan "TEAMtalk" Inggris mengungkap bahwa Al Hilal telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Kane, dalam upaya untuk meyakinkan kapten timnas Inggris itu agar pindah ke Liga Pro Arab Saudi, setelah klub tersebut menempatkannya di puncak daftar incaran untuk memperkuat lini serang.









Jaringan itu menjelaskan bahwa Charlie Kane, saudara sang pemain sekaligus agen utamanya, bertemu pada akhir pekan dengan Simon Francis, direktur teknik sepak bola di Al Hilal, yang saat ini berada di Inggris untuk menggarap daftar penyerang yang menjadi target klub Arab Saudi tersebut.

Langkah Al Hilal ini merupakan bagian dari rencana untuk membangun kembali lini serangnya, setelah klub merekrut Crysencio Summerville dari West Ham United, dengan mengincar tambahan seorang sayap lain dan seorang penyerang baru.

Al Hilal menempatkan Kane di puncak daftar penyerang yang diincar, bersama sejumlah opsi lainnya, di mana klub juga mempertimbangkan untuk merekrut pemain di posisi sayap seperti Savinho dan Pedro Neto.

Sebaliknya, Bayern Munich berupaya mempertahankan penyerang Inggris tersebut, terutama karena kontraknya saat ini memasuki tahun terakhir, di mana klub Jerman itu berupaya memperpanjangnya selama 3 tahun, sehingga berlanjut hingga Juni 2029.

Al Hilal bersiap menghadapi sejumlah perubahan di lini serangnya, dengan kemungkinan hengkangnya Karim Benzema, pada saat Darwin Nunez mendekati kepindahan ke Trabzonspor dengan status pinjaman.

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