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GOAL

Diterjemahkan oleh

Gempa Al Hilal menggulingkan pelatih Al Taawoun dari jabatannya

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
Arab Saudi

Pukulan telak

Klub Al Taawoun resmi mengumumkan pemecatan pelatihnya, Zarko Lazetic, dari jabatannya, menyusul kekalahan telak dari Al Hilal dengan skor 6-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada laga pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

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Keputusan manajemen Al Taawoun ini datang setelah awal musim yang buruk bagi tim, di mana mereka gagal meraih satu kemenangan pun sepanjang tujuh pekan pertama, hanya mengumpulkan 3 poin, dalam salah satu awal musim terburuk sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Liga Roshn.

Selama tujuh pertandingan, Al Taawoun menelan 4 kekalahan dan 3 hasil imbang, tanpa mampu meraih satu kemenangan pun, sehingga terus kehilangan poin sebelum kekalahan 6-0 dari Al Hilal semakin menambah tekanan terhadap tim kepelatihan.

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AFC Champions League Elite
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
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Al-Nahda
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
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Kekalahan dari Al Hilal menjadi pukulan terakhir dalam perjalanan Lazetic bersama Al Taawoun, setelah tim tampil lemah dan kebobolan 6 gol dalam satu pertandingan, di tengah keunggulan Al Hilal yang jelas di berbagai lini sepanjang jalannya laga.

Lazetic pun mengakui perbedaan besar antara kedua tim usai pertandingan, dengan mengatakan: "Sulit untuk mengatakan sesuatu, kami mengucapkan selamat kepada lawan, mereka jauh lebih baik daripada tim kami dalam segala aspek sepakbola, dan itu saja yang bisa saya sampaikan," sebuah pernyataan yang mencerminkan besarnya kesulitan yang dihadapi timnya dalam laga tersebut.

Dengan pemecatan Lazetic, Al Taawoun memulai babak baru dalam mencari pelatih yang mampu mengembalikan tim ke jalur kemenangan, setelah membayar mahal awal musim yang tersendat dan kekalahan pahit dari Al Hilal, sehingga memperbaiki arah menjadi tantangan terpenting bagi manajemen klub pada periode mendatang.

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