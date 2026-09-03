Rekor pengeluaran baru yang dicatatkan klub-klub Premier League selama bursa transfer musim panas yang baru saja berakhir memunculkan kekhawatiran banyak pengamat mengenai investasi berbasis kredit, serta menggelembungnya gelembung yang bisa meledak dengan mengorbankan klub-klub yang kurang kaya.

Apakah liga terkaya dan terkuat di dunia menuju jurang kehancuran?

Menurut jaringan"Radio Monte Carlo" Prancis, sejak penutupan bursa transfer Selasa lalu, angka gila sebesar 4 miliar euro yang digelontorkan klub-klub Inggris memang mengundang kekaguman, tetapi juga memicu kekhawatiran besar.

Sejumlah media besar, di antaranya "The Independent", memperkirakan adanya "kejutan buruk dalam waktu dekat" akibat tidak adanya pengawasan finansial atas transaksi-transaksi tersebut, serta minimnya likuiditas yang dimiliki klub.

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Kontrak berbasis kredit

Dari dua puluh perwakilan Premier League, sebanyak 16 klub melampaui ambang 100 juta euro dalam investasi, dan rekor transaksi terbesar di liga pun disamai, dengan kepindahan Enzo Fernandez dari Chelsea ke Manchester City senilai 145 juta euro.

Namun, struktur banyak transaksi memunculkan kekhawatiran terburuk, dengan "utang yang belum pernah terjadi sebelumnya" dan pembayaran yang dicicil selama beberapa tahun melalui perusahaan kredit, yang digambarkan sebagai "pemenang besar dalam bursa transfer ini".

Kredit merupakan sektor yang saat ini tengah menghadapi tekanan berkelanjutan. Seorang pejabat di salah satu klub mengatakan kepada surat kabar Inggris tersebut: "Krisis kredit tengah membayang di depan mata. Dunia sepak bola memiliki hal yang patut dikhawatirkan." Sebab dunia sepak bola masih mempertahankan metode-metode kuno, seperti pembayaran cicilan yang tidak rasional dalam ekonomi yang bergejolak, sampai-sampai para pejabat membandingkan situasi ini dengan "krisis kredit perumahan berisiko tinggi" yang dikenal sebagai "subprime", bencana yang memicu krisis finansial global 2007-2008.

"Gelembung akan meledak"

Namun, mengapa muncul ketakutan ini padahal Liga Inggris, yang ditopang oleh hak siar televisi yang menguntungkan, adalah yang terkaya di dunia? Karena kemandirian finansial - yang seharusnya menjadi ruang geraknya - kini terancam oleh masuknya modal asing, khususnya Amerika, sejak beberapa tahun terakhir.

Hal itu telah menghadirkan "praktik-praktik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam olahraga ini, dan banyak di antaranya bertentangan dengan standar tradisional sepak bola", tambah "The Independent", sebelum melanjutkan: "Peredaran uang yang terus-menerus melalui transfer memungkinkan kepatuhan terhadap regulasi, sembari membiarkan utang menumpuk."

Faktor sosial lain juga memunculkan kekhawatiran terburuk, yaitu meningkatnya biaya utang publik di seluruh negara Barat, yang bisa menambah tekanan pada pelunasan kredit yang telah diambil klub.

"The Independent" memperkirakan: "Gelembung akan meledak. Utang akan ditagih. Dan biasanya klub-klub yang berada di posisi lebih rendah dalam klasemen adalah yang paling dirugikan."

Seorang narasumber anonim, yang disebut surat kabar itu sebagai sosok berkedudukan tinggi, menutup dengan prediksi bencana: "Semua ini akan runtuh. Dan ketika itu terjadi..."

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