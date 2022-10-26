Gelandang Muda Terbaik FIFA 23: Berikut 50 Teratas Di 'Career Mode'

Adhe Makayasa|
Eduardo Camavinga Real Madrid Pedri Barcelona 2022-23Getty/GOAL composite
FIFA 23EsportsGamingPedriGaviJ. BellinghamB. SakaR. Gravenberch

GOAL merinci gelandang muda terbaik untuk direkrut di career mode FIFA 23, diurutkan berdasarkan potential rating yang dimiliki.

Lini tengah adalah mesin penggerak bagi klub sepakbola, terdiri dari mereka yang kreatif hingga penghancur.

Di sana Anda membutuhkan pemain yang mampu memainkan umpan terobosan ke jalur striker, tetapi Anda juga menginginkan pemain yang punya stamina, yang mampu menjelajah, mengatasi, dan memblokir serangan lawan lebih awal.

Di FIFA 23, Anda dapat meletakkan fondasi lini tengah selama bertahun-tahun dalam Career Mode dengan berinvestasi pada talenta muda yang cerdas guna membantu Anda menuju kejayaan.

GOAL lantas merinci 50 gelandang muda terbaik di gim sepakbola populer tersebut!

KETERANGAN:

PO = Position

CR = Current rating

PR = Potential rating

*Klub dan usia adalah yang dimiliki pemain di awal Career Mode FIFA 23

Gelandang Muda Terbaik FIFA 23

#

Pemain

Usia

Klub

PO

CR

PR

1

Pedri

19

Barcelona

CM

85

93

2

F. Wirtz

19

Bayer Leverkusen

CAM

82

91

3

J. Bellingham

19

Borussia Dortmund

CM

84

91

4

Moleiro

18

Las Palmas

LM

75

90

5

J. Musiala

19

Bayern Munich

CM

81

90

6

R. Gravenberch

20

Ajax

CM

79

89

7

B. Saka

20

Arsenal

RM

82

89

8

E. Camavinga

19

Real Madrid

CM

79

89

9

Gavi

18

Barcelona

CM

79

88

10

N. Rovella

20

Monza

CM

75

88

11

F. Miretti

19

Juventus

CM

72

87

12

J. Bynoe-Gittens

18

Borussia Dortmund

LM

67

87

13

G. Veron

19

Porto

RM

75

87

14

A. Scott

19

Bristol City

CAM

69

87

15

Yeremy

19

Villarreal

RM

79

87

16

H. Elliott

19

Liverpool

CAM

73

87

17

A. Hlozek

20

Bayer Leverkusen

CAM

77

87

18

Marquinhos

19

Arsenal

RM

73

86

19

P. Torre

19

Barcelona

CAM

69

86

20

A. Fatawu Issahaku

18

Sporting

CAM

67

86

21

A. Guler

17

Fenerbahce

CAM

69

86

22

M. Baturina

19

Dinamo Zagreb

CM

70

86

23

N. Zalewski

20

Roma

LM

74

86

24

C. Chukwuemeka

18

Chelsea

CM

64

86

25

F. Carvalho

20

Liverpool

CAM

73

86

26

N. Williams

20

Athletic Club

RM

74

86

27

X. Simons

19

PSV

CAM

73

86

28

G. Busio

20

Venezia

CM

73

86

29

G. Reyna

19

Borussia Dortmund

CAM

77

86

30

M. Fernandes

18

Sporting

CM

66

85

31

Lazaro

20

Almeria

LM

72

85

32

M. Perrone

19

Velez

CM

70

85

33

C. Patino

18

Blackpool

CM

64

85

34

N. Gonzalez

20

Valencia

CM

75

85

35

R. Gomes

19

Braga

LM

67

85

36

E. Anderson

19

Newcastle United

CM

67

85

37

K. Taylor

20

Ajax

CM

73

85

38

D. Amad Traore

20

Sunderland

RM

69

85

39

A. Velasco

20

FC Dallas

LM

75

85

40

D. Doue

17

Rennes

CAM

66

84

41

L. Harris

17

Fulham

CAM

61

84

42

M. El Arouch

18

Lyon

CAM

66

84

43

S. Raebiger

17

Greuther Furth

CM

62

84

44

K. Asllani

20

Inter

CDM

72

84

45

T. Magno

20

New York City

LM

72

84

46

E. Michut

19

Sunderland

CM

66

84

47

M. Kjaergaard

19

RB Salzburg

CAM

68

84

48

H. Mejbri

19

Birmingham City

CAM

64

84

49

S. Simon

20

River

RM

74

84

50

C. Alcaraz

19

Racing

CAM

71

84

Digadang-gadang sebagai pemenang Ballon d'Or masa depan, tidak mengherankan melihat playmaker Barcelona Pedri di puncak daftar gelandang muda terbaik di FIFA 23, dengan potential rating mencapai 93, yang menempatkan dia di belakang Kylian Mbappe dan Erling Haaland.

Pemenang NXGN 2022 Jude Bellingham juga berada di dekat situ, dengan potential rating 91. Sementara itu, gelandang serang Jerman dan Bayer Leverkusen Florian Wirtz juga dianggap berada di level yang sama dengan rivalnya di Bundesliga tersebut.

Harapan besar timnas Amerika Serikat Giovanni Reyna memiliki current rating 77 dan punya potential rating 86, sedangkan bakat muda lainnya macam Bukayo Saka, Eduardo Camavinga dan Gavi mendapati potential rating di bawah 90.

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