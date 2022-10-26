Gelandang Muda Terbaik FIFA 23: Berikut 50 Teratas Di 'Career Mode'

Lini tengah adalah mesin penggerak bagi klub sepakbola, terdiri dari mereka yang kreatif hingga penghancur.
Di sana Anda membutuhkan pemain yang mampu memainkan umpan terobosan ke jalur striker, tetapi Anda juga menginginkan pemain yang punya stamina, yang mampu menjelajah, mengatasi, dan memblokir serangan lawan lebih awal.
Di FIFA 23, Anda dapat meletakkan fondasi lini tengah selama bertahun-tahun dalam Career Mode dengan berinvestasi pada talenta muda yang cerdas guna membantu Anda menuju kejayaan.
GOAL lantas merinci 50 gelandang muda terbaik di gim sepakbola populer tersebut!
KETERANGAN:
PO = Position
CR = Current rating
PR = Potential rating
*Klub dan usia adalah yang dimiliki pemain di awal Career Mode FIFA 23
Gelandang Muda Terbaik FIFA 23
#
Pemain
Usia
Klub
PO
CR
PR
1
Pedri
19
Barcelona
CM
85
93
2
F. Wirtz
19
Bayer Leverkusen
CAM
82
91
3
J. Bellingham
19
Borussia Dortmund
CM
84
91
4
Moleiro
18
Las Palmas
LM
75
90
5
J. Musiala
19
Bayern Munich
CM
81
90
6
R. Gravenberch
20
Ajax
CM
79
89
7
B. Saka
20
Arsenal
RM
82
89
8
E. Camavinga
19
Real Madrid
CM
79
89
9
Gavi
18
Barcelona
CM
79
88
10
N. Rovella
20
Monza
CM
75
88
11
F. Miretti
19
Juventus
CM
72
87
12
J. Bynoe-Gittens
18
Borussia Dortmund
LM
67
87
13
G. Veron
19
Porto
RM
75
87
14
A. Scott
19
Bristol City
CAM
69
87
15
Yeremy
19
Villarreal
RM
79
87
16
H. Elliott
19
Liverpool
CAM
73
87
17
A. Hlozek
20
Bayer Leverkusen
CAM
77
87
18
Marquinhos
19
Arsenal
RM
73
86
19
P. Torre
19
Barcelona
CAM
69
86
20
A. Fatawu Issahaku
18
Sporting
CAM
67
86
21
A. Guler
17
Fenerbahce
CAM
69
86
22
M. Baturina
19
Dinamo Zagreb
CM
70
86
23
N. Zalewski
20
Roma
LM
74
86
24
C. Chukwuemeka
18
Chelsea
CM
64
86
25
F. Carvalho
20
Liverpool
CAM
73
86
26
N. Williams
20
Athletic Club
RM
74
86
27
X. Simons
19
PSV
CAM
73
86
28
G. Busio
20
Venezia
CM
73
86
29
G. Reyna
19
Borussia Dortmund
CAM
77
86
30
M. Fernandes
18
Sporting
CM
66
85
31
Lazaro
20
Almeria
LM
72
85
32
M. Perrone
19
Velez
CM
70
85
33
C. Patino
18
Blackpool
CM
64
85
34
N. Gonzalez
20
Valencia
CM
75
85
35
R. Gomes
19
Braga
LM
67
85
36
E. Anderson
19
Newcastle United
CM
67
85
37
K. Taylor
20
Ajax
CM
73
85
38
D. Amad Traore
20
Sunderland
RM
69
85
39
A. Velasco
20
FC Dallas
LM
75
85
40
D. Doue
17
Rennes
CAM
66
84
41
L. Harris
17
Fulham
CAM
61
84
42
M. El Arouch
18
Lyon
CAM
66
84
43
S. Raebiger
17
Greuther Furth
CM
62
84
44
K. Asllani
20
Inter
CDM
72
84
45
T. Magno
20
New York City
LM
72
84
46
E. Michut
19
Sunderland
CM
66
84
47
M. Kjaergaard
19
RB Salzburg
CAM
68
84
48
H. Mejbri
19
Birmingham City
CAM
64
84
49
S. Simon
20
River
RM
74
84
50
C. Alcaraz
19
Racing
CAM
71
84
Digadang-gadang sebagai pemenang Ballon d'Or masa depan, tidak mengherankan melihat playmaker Barcelona Pedri di puncak daftar gelandang muda terbaik di FIFA 23, dengan potential rating mencapai 93, yang menempatkan dia di belakang Kylian Mbappe dan Erling Haaland.
Pemenang NXGN 2022 Jude Bellingham juga berada di dekat situ, dengan potential rating 91. Sementara itu, gelandang serang Jerman dan Bayer Leverkusen Florian Wirtz juga dianggap berada di level yang sama dengan rivalnya di Bundesliga tersebut.
Harapan besar timnas Amerika Serikat Giovanni Reyna memiliki current rating 77 dan punya potential rating 86, sedangkan bakat muda lainnya macam Bukayo Saka, Eduardo Camavinga dan Gavi mendapati potential rating di bawah 90.