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Bek Bayern Munich Jonathan Tah memuji gegenpressing penuh energi dan mentalitas positif skuad Jerman setelah kemenangan 5-0 atas Belanda. Tah menegaskan bahwa timnya fokus membangun masa depan.

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Fondasi pertahanan kokoh di Berlin

Bek tengah Bayern Munich itu mengawal lini belakang Jerman dengan penuh wibawa saat timnya meraih kemenangan telak 5-0 atas Belanda di Olympiastadion. Didukung tekanan tanpa henti dari lini tengah, Tah membantu meredam serangan Belanda dan mengamankan nirbobol yang mengesankan.

Suasana positif dan canda setelah laga

Berbicara kepada pers seusai pertandingan, Tah mengungkapkan bahwa ruang ganti dipenuhi suasana positif dan rasa puas yang pantas mereka rasakan setelah menjalani rangkaian pertandingan yang berat.

"Tentu saja, suasananya baik dan sangat positif," kata Tah mengenai suasana ruang ganti. Sambil tersenyum, ia menambahkan bahwa sang pelatih sudah mengutarakan rencananya untuk masa jeda dengan nada bercanda.

"Pelatih sangat bersemangat. Dia bercanda, 'Sekarang saya libur lima bulan, sementara kalian punya tugas berikutnya di klub masing-masing.' Namun, suasananya memang sangat positif. Kami senang bisa membentuk jalannya pertandingan seperti ini. Itu tidak mudah. Sejak awal, pertandingan ini tidak terasa mudah."

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Menatap ke depan dan memuji pemain muda

Merenungkan perjalanan tim sejak Piala Dunia, Tah menekankan pentingnya menciptakan momen-momen positif baru alih-alih terus memikirkan kekecewaan masa lalu.

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"Kita terus melewati masa-masa sulit, masa-masa baik, dan titik-titik terendah. Piala Dunia tentu menjadi titik terendah. Namun, kehidupan tetap berlanjut setelahnya. Kita harus berusaha dan berhasil menciptakan lagi momen-momen positif bagi diri sendiri. Hari ini merupakan langkah besar ke arah yang tepat," ujar Tah.

Ia juga memberikan pujian tinggi kepada para anggota skuad yang lebih muda: "Para pemain muda tampil luar biasa. Brajan [Gruda], Derry [Scherhant]... Itu tidak mudah. Saya rasa Brajan memainkan pertandingan keduanya. Penampilan luar biasa, mentalitas luar biasa. Kualitas yang mereka miliki terlihat jelas ketika mereka dimainkan."

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Kunci di balik penampilan Jerman

Menutup analisisnya, Tah menunjuk penerapan taktik tim, khususnya kecepatan mereka merebut kembali bola, sebagai faktor penentu yang mencegah Belanda membangun momentum.

"Ketika kami cepat merebut kembali bola setelah kehilangannya, itu membantu kami menghindari terlalu banyak situasi transisi yang bisa membuat lawan semakin kuat," jelas Tah.

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"Kami juga melakukannya dengan luar biasa hari ini. Gegenpressing kami luar biasa. Itu sangat membantu kami sebagai tim."