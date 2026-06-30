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Geert WildersImago
Wessel Antes

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Geert Wilders mengunggah postingan di X sepuluh menit setelah pertandingan Belanda vs Maroko

Netherlands vs Morocco
Netherlands
Morocco
World Cup

Geert Wilders telah memposting cuitan yang cukup menarik bertema olahraga setelah pertandingan Piala Dunia antara Belanda dan Maroko. Politisi tersebut mengucapkan selamat kepada Singa Atlas atas kemenangan yang diraih setelah adu penalti yang menegangkan.

Pada Selasa pagi, Wilders mengunggah foto yang dihasilkan oleh AI di X pada pukul 06:07. Dalam foto tersebut, ia terlihat berjabat tangan dengan Achraf Hakimi, kapten tim Maroko.

“Selamat, Maroko!”, demikian bunyi keterangan singkatnya. Tweet Wilders tersebut telah dilihat lebih dari setengah juta kali dalam waktu dua jam.

Maroko akan menghadapi Kanada di babak 16 besar Piala Dunia. Bagi tim nasional Belanda, turnamen final dunia ini telah berakhir.

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