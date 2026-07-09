Geert Wilders langsung mengunggah di X setelah Maroko tersingkir

Geert Wilders merasa senang dengan tersingkirnya Maroko di Piala Dunia. Segera setelah kekalahan 2-0 dari Prancis di perempat final, ketua fraksi PVV itu mengunggah pesan di X dan Instagram.

''Kehendak Tuhan'', tulis Wilders dalam huruf Arab. Di bawahnya terlihat foto sebuah pesawat dengan teks 'Vive la France!', yang merujuk pada tersingkirnya Maroko.

Maroko mampu bertahan melawan Prancis hingga babak pertama berakhir. Tim asuhan Didier Deschamps kemudian mencetak gol melalui Kylian Mbappé dan Ousmane Dembéle setelah babak kedua dimulai, sehingga memastikan langkah mereka ke semifinal.

Sebelumnya pada Piala Dunia ini, Wilders mengunggah foto di Instagram yang memperlihatkannya sebagai wasit sedang memberikan kartu merah kepada seorang pemain Maroko. “Tidak apa-apa,” demikian teks yang menyertainya.

Pemimpin PVV tersebut, setelah timnas Belanda tersingkir oleh Maroko, dengan sportif mengucapkan selamat kepada tim Maroko atas kemenangannya.