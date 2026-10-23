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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Gavi: Saya Suka Pergi Berperang dalam Laga El Clasico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Gavi
Spanyol

Javi kibarkan bendera tantangan di hadapan Real Madrid

Javi, gelandang Barcelona, menyoroti El Clasico, saat Barca akan menjamu rival tradisional mereka, Real Madrid, pada Minggu mendatang, dalam laga puncak pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Barcelona memasuki laga ini dengan catatan sempurna di Liga Spanyol setelah memenangi 9 pertandingan pertama, sehingga memuncaki klasemen dengan nilai penuh berkat 27 poin, sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan 21 poin.

Javi menegaskan dalam media day klub Barcelona, melalui pernyataan yang dilansir surat kabar "Mundo Deportivo", bahwa ia menyukai "berperang di laga-laga El Clasico", seraya menekankan betapa besarnya nilai tiga poin dalam El Clasico hari Minggu nanti.

Javi melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan: "Pemikiran pelatih (Hansi Flick) sangat penting, dan para pemain perlu memahami dengan jelas apa yang harus mereka lakukan dalam pertandingan, tetapi saya adalah tipe pemain yang benar-benar menikmati berperang di El Clasico."

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25 Okt 2026

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Terkait hal ini, ia tidak ragu sedikit pun bahwa tim akan memberikan segala yang mereka miliki sejak awal, sambil menambahkan: "Kami semua adalah pendukung Barcelona, dan kami selalu ingin mengalahkan Real Madrid di setiap kesempatan."

Bintang muda itu menyatakan keyakinannya bahwa pertandingan ini "akan menjadi laga yang hebat bagi para suporter", seraya menegaskan bahwa "hal terpenting bagi kami adalah meraih tiga poin, berapa pun harganya."

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