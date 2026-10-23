Joan Garcia, penjaga gawang Barcelona, mengarahkan pandangannya ke pertandingan El Clasico yang dinanti melawan Real Madrid pada hari Minggu mendatang, di mana ia memasuki laga ini dengan moral tinggi karena belum pernah kalah dari Los Blancos sebelumnya.

Ini merupakan pertemuan ketiga Garcia menghadapi tim ibu kota dengan seragam Barca, setelah final Piala Super Spanyol musim lalu yang berakhir dengan kemenangan timnya tiga gol berbanding dua, serta pertandingan Liga terakhir yang berakhir dua gol tanpa balas dan memastikan gelar La Liga menjadi milik klub Catalan tersebut.

Penjaga gawang Barcelona itu mengikuti hari media terbuka yang mendahului pertemuan menghadapi pasukan pelatih Jose Mourinho, di mana ia menyampaikan pesan penuh kepercayaan diri dan ambisi dalam pernyataan yang disampaikannya kepada saluran resmi klub. Usai kekalahan terakhir melawan Paris Saint-Germain, sang kiper menegaskan bahwa tim telah menutup lembaran ini dan kini siap menjalani salah satu pertandingan tersulit dan terpenting musim ini.

Garcia mengatakan, seperti dikutip surat kabar "Mundo Deportivo" Spanyol: "Kami dalam kondisi baik, dan kami menantikan pertandingan hari Minggu," sambil mengakui bahwa kekalahan di Paris tidak ada dalam rencana tim.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Garcia menjelaskan: "Kami ingin menang di Paris, itu adalah pertandingan yang sulit, tetapi hal baik dari bermain setiap tiga hari adalah kemampuan untuk cepat berfokus pada pertandingan berikutnya."

Meski demikian dengan hasil pertandingan tersebut, Garcia memuji "semangat kompetitif" yang ditunjukkan Barcelona menghadapi juara Eropa, seraya menyinggung peluang untuk mendapatkan "kesimpulan positif dari pertandingan untuk belajar dan memperbaiki kesalahan."

Sang kiper meremehkan pentingnya melancarkan pukulan telak dalam perlombaan perebutan gelar La Liga pada tahap awal musim ini. Meski pertemuan dengan Real Madrid selalu membawa karakter khusus, terlebih dengan keunggulan Barcelona saat ini sejauh enam poin atas rival tradisionalnya, Garcia tetap mengingatkan semua orang bahwa perjalanan masih panjang. Ia menyatakan: "Gelar tidak ditentukan pada bulan Oktober, dan keliru jika kami mengira sudah memastikan segalanya. Kami menghormati lawan kami dan menantikan untuk menyajikan pertandingan hebat serta memenangi El Clasico di stadion kami."

Pada level individu, Garcia menyampaikan kata-kata pujian untuk rekan senegaranya asal Belgia, Thibaut Courtois, yang ia anggap sebagai "salah satu penjaga gawang terbaik di dunia". Namun, penjaga gawang Barcelona itu lebih memilih untuk berfokus pada penampilan kolektif tim ketimbang persaingan individu antarbintang, dengan menegaskan: "Hari Minggu adalah pertemuan antara Barcelona dan Madrid, bukan Courtois melawan Joan atau Mbappe melawan Lamine."

Garcia memperkirakan pertemuan dengan Real Madrid akan sangat berbahaya, terutama mengingat kekuatan ofensif mereka yang menggebrak dengan keberadaan pemain seperti Kylian Mbappe, Yannick Diomande, Arda Guler, dan Jude Bellingham, tetapi pada saat yang sama ia sepenuhnya percaya pada gaya permainan Barcelona. Sang kiper menambahkan: "Mereka bisa menimbulkan kerugian besar di lini depan, tetapi inilah jenis pertandingan yang kami sukai, dan kami juga tahu apa yang ingin kami lakukan dan bagaimana kami akan bermain."

Jauh dari suasana El Clasico, Joan menegaskan potensi Barcelona untuk sepanjang musim sebagai tim yang memiliki ambisi di ketiga kompetisi. Ia menjelaskan bahwa kontribusi para rekrutan baru dan penampilan kolektif tim, yang menghasilkan hanya satu kekalahan dalam 12 pertandingan resmi dan rekor sempurna di Liga, membangkitkan optimisme, meski ia menegaskan bahwa konsistensi adalah kunci yang sesungguhnya. Ia menjelaskannya dengan berkata: "Saya senang dengan tim dan cara kami bermain, dan yang terpenting adalah menjaga level ini."

Tujuan tim tetaplah bersaing untuk semua gelar hingga napas terakhir. Garcia berkata: "Kami memiliki tim yang mampu memenangi segalanya, dan kami telah menunjukkan kemampuan kami untuk bersaing melawan tim mana pun. Tujuan kami adalah hadir dengan kuat di setiap kompetisi hingga peluit akhir."

Dalam kaitan ini, sang kiper menempatkan ajang Liga Champions Eropa pada tingkat ambisi yang sama dengan La Liga dan Piala Raja Spanyol, seraya menambahkan: "Kami memiliki skuad yang tepat untuk ketiga kompetisi, dan inilah tujuan utamanya: percaya pada diri kami sendiri, bekerja keras, dan berupaya untuk mewujudkannya."