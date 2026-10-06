Rayan Cherki tidak hanya tampil cemerlang pada debutnya mengenakan kostum Timnas Prancis, tetapi juga memanfaatkan performa gemilangnya saat menghadapi Belgia untuk mengirim pesan jelas kepada para pengkritiknya, dengan menolak apa yang ia sebut sebagai laporan tidak akurat yang berusaha menggambarkan adanya perselisihan antara dirinya dan rekan setimnya, Michael Olise.

Cherki turut andil dalam kemenangan dramatis Timnas Prancis atas Belgia dengan skor 4-1, setelah "Les Bleus" membalikkan ketertinggalan mereka menjadi kemenangan besar, dalam laga yang menyaksikan kegemilangan Olise, Doue, dan Cherki, yang tampil mencolok dan meninggalkan jejaknya di berbagai fase pertandingan.

Sebelumnya, Cherki telah merespons dengan geram melalui akun media sosialnya atas sebuah laporan surat kabar "L'Equipe" yang membahas adanya ketegangan antara dirinya dan Olise, dan ia menulis dengan nada sinis: "Hanya kebohongan lain. Sungguh inspirasi yang luar biasa."

Namun, penampilan yang ditunjukkan kedua pemain di dalam lapangan dengan cepat membantah kabar tersebut, sebelum Cherki sendiri menegaskan ketidakbenaran narasi ini saat berbicara dengan stasiun televisi "TF1" seusai pertandingan.

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Cherki mengatakan sambil tersenyum: "Berbeda dengan apa yang mungkin dikatakan sebagian orang, saya akan mulai mengurangi reaksi saya. Tidak seharusnya mendengarkan semua yang dikatakan di media tentang para pemain."

Bintang Timnas Prancis itu memuji semangat yang menyatukan para pemain tim, dengan menegaskan bahwa keharmonisan di antara mereka lebih besar daripada yang tampak di mata para penggemar.









Ia berkata: "Kami memiliki kekompakan luar biasa sebagai sebuah tim. Jarang sekali saya melihat sebuah kelompok bermain dengan harmoni seperti ini, dari pemain pertama hingga yang terakhir, dan dari individu pertama hingga anggota terakhir di tim pelatih. Ini sesuatu yang luar biasa, dan kalian bisa merasakannya di atas lapangan."

Cherki juga mengungkap sebuah perkembangan penting dalam perannya bersama Timnas Prancis, menjelaskan bahwa apa yang dituntut darinya kini bukan lagi sekadar memperlihatkan keterampilan individunya, melainkan menampilkan permainan yang menyeluruh dan lebih stabil.

Ia menambahkan: "Kalian telah membicarakan keterampilan saya dalam menggiring bola dan mengumpan, tetapi saya kini berada dalam posisi yang mengharuskan saya menampilkan pertandingan yang menyeluruh dan bersih. Para pakar sepak bola sejati menyadari hal itu, dan siapa pun yang berpikir sebaliknya tidak memahami persoalannya."

Ia melanjutkan: "Saya telah belajar bermain di posisi baru, dan saya harus menampilkan pertandingan yang bersih dan konsisten. Ini adalah posisi yang saya sukai, dan seiring berjalannya waktu kalian akan melihat bahwa itu akan menjadi lebih mudah."

Dengan demikian, debut Cherki bersama Prancis bukan sekadar awal yang sukses, tetapi juga membawa pesan jelas kepada para pengkritiknya: lapangan adalah jawaban terkuat atas segala yang dikatakan di luarnya.