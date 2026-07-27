Gaji yang Tak Tertahankan: Al Hilal Ngotot Rampungkan Transfer Luis Diaz

Al Hilal Arab Saudi mengintensifkan pergerakannya dalam beberapa jam terakhir demi merampungkan salah satu transfer terbesar pada bursa transfer musim panas ini, setelah terus menekan Bayern Munich Jerman untuk mendapatkan pemain Kolombia, Luis Diaz, dalam rangka rencana memperkuat tim menjelang bergulirnya musim baru.

Sejumlah laporan sebelumnya mengindikasikan bahwa Al Hilal tidak keberatan membayar sekitar 120 juta dolar untuk membeli kontrak sang winger Kolombia, dalam sebuah transfer yang akan menjadi salah satu yang termahal dalam sejarah Liga Roshn Arab Saudi.

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Menurut jurnalis tepercaya Abdulaziz Al Muraisel, negosiator Al Hilal terus menekan manajemen Bayern Munich dengan keras demi meyakinkan mereka untuk menyetujui penjualan sang pemain, namun klub Jerman itu masih bersikeras mempertahankan Diaz, terlebih setelah mereka juga menolak gagasan melepas pemain Prancis, Michael Olise.

Ia menambahkan bahwa Al Hilal memberi manajemen Bayern Munich tenggat terakhir untuk berpikir, dengan permintaan agar mendapatkan jawaban final dalam pekan ini, di tengah keinginan "Sang Pemimpin" untuk menuntaskan urusan winger asing sebelum merampungkan sisa transfer di bursa.

Al Hilal tidak hanya berhenti pada iming-iming finansial terkait nilai transfer, tetapi juga menyiapkan tawaran raksasa untuk sang pemain, di mana Luis Diaz diperkirakan akan menerima gaji melebihi 37 juta euro per tahun, sesuatu yang bisa membuat tawaran Arab Saudi sulit ditolak jika Bayern setuju membuka pintu negosiasi.

Al Hilal menempatkan Luis Diaz sebagai salah satu target ofensif utama mereka musim panas ini, setelah staf teknis yang dipimpin pelatih Italia, Simone Inzaghi, meminta penguatan posisi sayap dengan pemain berkelas dunia, sehingga keputusan akhir kini berada di tangan Bayern Munich, yang hingga saat ini belum menentukan sikapnya.