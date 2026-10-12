Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, dituduh melakukan "pelanggaran baru yang nyata terhadap regulasi FIFA" setelah terungkapnya paket gaji sebesar 1,3 juta pound sterling di luar penghasilannya yang telah diumumkan sebesar 4 juta pound sterling.

Kekayaan tambahan dari sebuah perusahaan afiliasi FIFA untuk penyelenggaraan Piala Dunia di Amerika Serikat itu tampaknya dihapus dari laporan tahunan badan pengatur tersebut untuk tahun 2024, demikian dilaporkan surat kabar Inggris "Telegraph".

Dokumen Dinas Pajak Amerika Serikat menunjukkan bahwa perusahaan FWC2026 US Inc membayarnya sebesar 1,76 juta dolar (1,3 juta pound sterling), jumlah yang tidak diungkapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk tahun yang dimaksud.

Pada tahun 2024, laporan tahunan FIFA menyebutkan bahwa Infantino menerima 4,27 juta franc Swiss (3,88 juta pound sterling).

Kelalaian dalam laporan tahunan terkait ini terjadi meskipun statuta FIFA menyatakan bahwa "kompensasi individual Presiden FIFA harus dipublikasikan".

Miguel Maduro, mantan Ketua Komite Tata Kelola FIFA, mengatakan kepada surat kabar The Times, yang pertama kali menerbitkan laporan mengenai dokumen rekening di Amerika Serikat, bahwa tidak diumumkannya pembayaran tambahan tersebut melanggar regulasi organisasi.

Ia menambahkan: "Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap aturan jika sejumlah uang lain dibayarkan kepadanya oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan FIFA dan tidak diumumkan," sambil menyerukan dilakukannya penyelidikan.

Ia melanjutkan: "Regulasi FIFA mewajibkan adanya transparansi penuh. Dan tidak tepat bagi subkomite kompensasi untuk mengizinkan bentuk-bentuk imbalan lainnya."

Jumlah yang dibayarkan ini memunculkan spekulasi bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi biaya hidupnya yang mewah di Miami, tempat ia tinggal di sebuah vila dengan pemandangan tepi laut dengan harga puluhan ribu dolar per bulan sebelum Piala Dunia dimulai.

Pembayaran FWC2026 sebesar 1,76 juta dolar untuk tahun 2024 mencakup 626.229 dolar dari "kompensasi lain yang dapat dilaporkan" di samping gaji pokok dan bonus.

Sebuah sumber, yang membagikan dokumen rekening tersebut, mengatakan kepada The Times bahwa Infantino menerima jumlah yang serupa, atau mungkin lebih besar, untuk tahun 2025 dan 2026.



