Gabriel Jesus Menuju Arsenal, Juventus Kini Beralih Bidik Striker Inter Milan Edin Dzeko

Juventus tidak mau bersaing dengan Arsenal dalam memburu Jesus sehingga mereka kini membidik Dzeko.

Juventus dikabarkan beralih membidik striker veteran Inter Milan Edin Dzeko setelah Arsenal memulai negosiasi dengan Manchester City untuk Gabriel Jesus.

Bianconeri sedang mencari striker yang baru pada musim panas ini untuk bergabung bersama Dusan Vlahovic, yang tiba pada Januari dari Fiorentina. Paulo Dybala berstatus sebagai bebas transfer dan Alvaro Morata bisa kembali ke Atletico Madrid setelah dipinjamkan selama dua tahun.

Si Nyonya Tua sedianya menjadikan Dzeko sebagai target transfer untuk memenuhi kebutuhan mereka di lini depan, namun banderol striker asal Brasil itu senilai €55 juta.

Dilansir The Telegraph, The Gunners siap membayar harga itu kepada pihak The Citizens dan memasuki proses negosiasi.

Dengan perkembangan itu, Juventus beralih ke bidikan yang lain. Dilansir Sport Mediaset, raksasa Serie A Italia itu menjadikan buruan lama mereka beberapa tahun yang lalu, Dzeko, sebagai target transfer.

Dzeko mencetak 17 gol dan membuat sepuluh assist dari 49 pertandingan kompetitif bersama Nerazzurri pada musim 2021/22.

Dzeko diyakini akan meninggalkan Inter untuk memberi ruang bagi Romelu Lukaku dan Dybala sehingga bintang asal Bosnia-Herzegovina berusia 36 tahun itu bisa menjadi pelapis yang andal bagi Vlahovic.