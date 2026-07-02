Kedatangan rombongan tim nasional Portugal di kota Toronto, Kanada, berubah menjadi peristiwa yang luar biasa, setelah ribuan penggemar berkerumun di kedua sisi jalan dalam suasana yang sangat meriah, demi melihat sang legenda Cristiano Ronaldo sebelum menghadapi Kroasia di Piala Dunia 2026.

Surat kabar Spanyol "Marca" mempublikasikan sebuah video yang mendokumentasikan momen saat bus timnas Portugal melintas, di mana sejumlah besar penggemar berbaris di sepanjang jalan, sementara jalanan dipenuhi bendera Portugal dan sorakan yang menyebut nama kapten "Brasil Eropa" tersebut.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Jalan Tol 427 di Toronto tampak seperti karpet merah yang disiapkan khusus untuk menyambut Ronaldo, setelah para penggemar berdatangan sejak dini hari hanya untuk menyaksikan bus tim nasional saat melintas.









Pemandangan tersebut tidak hanya terbatas pada warga Portugal saja, karena banyak penggemar sepak bola yang berduyun-duyun ke sekitar hotel dan di jalan-jalan menuju ke sana, menanti kemunculan kapten Al-Nassr asal Saudi Arabia tersebut, yang masih menikmati popularitas luar biasa di seluruh dunia.

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Ronaldo bersiap memimpin timnas Portugal pada Jumat dini hari melawan Kroasia, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026, di mana tim yang dijuluki “Brasil Eropa” ini berupaya melanjutkan perjalanannya menuju gelar juara dunia.

Timnas Portugal mengandalkan pengalaman kapten legendarisnya, yang bercita-cita menulis babak baru dalam karier internasionalnya, sementara para pendukung Portugal berharap Ronaldo dapat memimpin mereka melewati rintangan Kroasia, setelah ia menciptakan suasana yang luar biasa bahkan sebelum pertandingan dimulai.