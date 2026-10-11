Pemain asal Nigeria itu sudah bergegas menuju ruang ganti saat pertandingan masih berlangsung, setelah pelatih Carles Martinez menghabiskan jatah pergantiannya pada menit ke-84. Yang tampaknya paling membuat Boniface kesal adalah keputusan pelatih Bayer tersebut memasukkan gelandang serang Jonas Hofmann untuk menggantikan penyerang tengah Patrick Schick.

Padahal, Boniface punya alasan kuat untuk berharap mendapat kesempatan tampil singkat untuk kedua kalinya musim ini. Pemain berusia 25 tahun itu, yang secara nominal merupakan penyerang pilihan ketiga dalam hierarki internal Leverkusen, menjadi satu-satunya opsi penyerang murni di bangku cadangan saat Christian Kofane absen. Pelapis utama Schick tersebut mengalami robekan serat otot paha saat membela tim nasional Kamerun pada jeda internasional, yang membuatnya harus menepi selama beberapa pekan.

Ini menjadi pukulan terbaru bagi Boniface. Musim ini, ia baru mendapat menit bermain pada pekan pertama, ketika timnya kalah 2-3 dari SV Elversberg. Ia tampil selama lima menit dan bahkan mencatatkan satu assist. Seusai pertandingan, mantan kapten Robert Andrich menanggapi kepergian Boniface yang tanpa basa-basi itu dengan jawaban singkat, tetapi penuh makna: "Saya tidak akan mengatakan apa-apa soal itu. Sejujurnya, itu bukan urusan saya."

Martinez juga menanggapi tindakan yang bertentangan dengan semangat tim tersebut. "Saya tidak menyadarinya selama pertandingan. Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Jika memang demikian, kami akan berbicara dengannya," katanya, lalu menambahkan: "Saya bisa memahami bahwa setiap pemain ingin membantu tim. Namun, keputusan seperti itu juga bagian dari sepakbola. Pada saat itu, saya memutuskan untuk melakukan pergantian pemain tersebut." Sementara itu, Simon Rolfes berusaha tidak membesar-besarkan persoalan tersebut. "Saya tidak tahu, mungkin dia perlu ke toilet," ujarnya sambil bercanda. Meski begitu, direktur olahraga itu menegaskan: "Mungkin hari ini dia masuk ke ruang ganti sedikit terlalu cepat. Lain kali, itu tidak akan terjadi."

Betapa buruknya setahun terakhir bagi Victor Boniface

Dengan tindakan yang dipicu rasa frustrasi itu, Boniface kemungkinan semakin menjauh dari kesempatan mendapat menit bermain. Padahal, pencetak gol andalan pada musim ketika timnya meraih dua gelar itu telah bangkit secara mengesankan setelah berkali-kali dilanda cedera dan melewati satu tahun yang buruk di klub peminjamnya, SV Werder Bremen, termasuk kondisi kebugaran yang meragukan. Rolfes pun kembali menyoroti perkembangan tersebut secara positif.

"Secara umum, saya sangat puas dengan perkembangan Boni. Dalam beberapa bulan terakhir, kebugarannya terus meningkat dari pekan ke pekan. Tentu saja, dia masih bisa berkembang, dan setiap pemain ingin bermain. Namun, secara keseluruhan sikapnya sangat baik dan dia merupakan bagian penting dari tim maupun sesi latihan," katanya. Ia menekankan bahwa pintu kesempatan belum sepenuhnya tertutup: "Ada juga hal-hal lain yang kadang dilakukan para pemain dan tidak selalu ideal. Kami menginginkan pemain yang punya emosi. Yang penting, semuanya harus sesuai dengan kepentingan tim. Saya lebih suka berbicara lebih dulu dengan para pemain dan mengatakan kepada mereka: Mungkin itu bukan keputusan yang paling bijak. Setelah itu, persoalannya selesai."

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Victor Boniface: Mengapa ia tidak didaftarkan untuk Liga Europa

Boniface masih bisa berharap mendapat menit bermain di Bundesliga dalam beberapa pekan mendatang karena Schick tampaknya juga tidak akan mendapat banyak kesempatan beristirahat di Liga Europa. Boniface tidak didaftarkan untuk kompetisi tersebut, sehingga ia tidak akan masuk skuad saat menghadapi Lech Posen pada Kamis. Salah satu alasan keputusan itu adalah Boniface masih dianggap sebagai calon pemain yang bisa dijual pada akhir musim panas, ketika bursa transfer di Arab Saudi masih dibuka.

Menurut kabar yang beredar, klub-klub Arab Saudi beberapa kali menunjukkan minat untuk merekrut Boniface. Pada Januari 2025, kepindahannya ke klub Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, gagal pada tahap akhir. Saat itu, nilai transfer sebesar 70 juta euro sempat diperbincangkan.



